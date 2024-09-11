Деньги для Украины иссякают. Но в США нашли "выход" (The American Conservative, США)

Завод боеприпасов в центре города Скрэнтон, штат Пенсильвания, США. Здесь производят 155-мм снаряды для поставок Украине, которых ей не хватает и которые США не могут производить достаточно быстро.

TAC: в конгрессе задумались об оказании еще большей помощи Киеву через Пентагон

На фоне перспективы возвращения в Белый дом Трампа конгресс пытается сделать так, чтобы кран "помощи" Украине не закрывался, не доводя дело при этом до новых ожесточенных дебатов, пишет TAC. Ведь распиливаются эти деньги все равно в США.

Келли Бокар Влахос (Kelley Beaucar Vlahos)

Проукраинские законодатели, выступающие за дальнейшую помощь Киеву, усвоили урок. Поскольку военные ассигнования Украине в размере 61 миллиарда долларов иссякнут к январю, в ход пошли махинации, чтобы дать Киеву больше денег — и притом без политических дебатов, охвативших Конгресс ранее в этом году.

Кто-то наверняка задастся вопросом, как это Украина спустила почти 61 миллиард долларов, начиная с апреля. Но сама предпосылка, что правительство Зеленского получило эту сумму сполна, изначально неверна.

По словам Марка Канчана — пожалуй, самого проницательного летописца текущих военных расходов федерального правительства — основная часть из суммы в 61 миллиард долларов, одобренной Конгрессом в апреле после нескольких месяцев жарких споров и упорного противодействия республиканцев, тратится в США, а вовсе не на Украине.

В своей майской статье в соавторстве с Крисом Парком для Центра стратегических и международных исследований Канчан написал:

“Несмотря на популярный образ “чемоданов денег”, якобы отправленных на Украину, до 72% средств и 86% военной помощи будет потрачено здесь, в США. Этот процент столь высок потому, что оружие для нужд Киева производится на американских заводах, а выплаты американским военным (и даже некоторая часть гуманитарной помощи) производятся на территории США. Основной элемент финансирования, который достается непосредственно Украине, — это экономическая поддержка правительства, и ею занимается Всемирный банк”.

По данным аналитиков, из 25 миллиардов долларов, предназначенных на прямую военную помощь Украине, 13,4 миллиарда долларов пошли на пополнение запасов США и отправку нового оружия в рамках президентских полномочий на сокращение запасов. Таким образом, лишь половина этой суммы предназначалась Украине изначально — остальное ушло на пополнение запасов Пентагона.

Но даже доставшиеся гранты и кредиты пошли на закупку оружия в рамках программы иностранного военного финансирования и усиления оборонно-промышленной базы США для расширения производственных возможностей и разработки более современного оружия и боеприпасов, пишут Канчан и Парк.

Оставшаяся часть суммы в 61 миллиард долларов (примерно 36 миллиардов) позволяет США закупать оружие для Украины на мировом рынке, а Киеву — заключать контракты с американскими оружейниками оружия и оплачивать необходимое ВСУ обучение по использованию новых систем. Остальное в принципе не связано с военными вопросами — это экономическая и гуманитарная помощь Киеву, финансирование усиленного военного присутствия США в Европе и внутриамериканские исследования и разработки.

И если помощь, оказанная в рамках президентских полномочий, еще может попасть на линию фронта довольно быстро, поскольку это оружие поступает непосредственно со складов (в частности, кассетные боеприпасы, БМП Bradley и ракеты ATACMS), то передачи более продвинутых систем противоракетной обороны (в частности, NASAMS), ограничены, отметил Канчан. Более того, поставки по прямым контрактам Киева с американскими оборонными компаниями могут растянуться на месяцы, если не годы. Это выгодно для оружейной промышленности, но весьма пагубно для украинцев на передовой.

Все это говорит о том, что деньги для опосредованной войны Украины быстро заканчиваются. Украинские военные расходуют поставленное США оружие на эскалацию, в то же время отражая беспрестанные ответные удары российских военных. Поможет ли им в принципе еще больше оружия?

Сторонники помощи утверждают, что да. Так сенатор Роджер Уикер (республиканец от Миссури) сказал: “Украинцы показали, что если мы дадим им необходимые ресурсы, они смогут весьма эффективно сражаться за свою страну”. Другие, напротив, считают, что никакие оружейные поставки не компенсируют нехватку живой силы и отсутствия внятной стратегии.

“Осторожный ответ будет таким: “вероятно, нет”, — рассуждает Николай Петро, профессор международной политики Университета Род-Айленда и автор книги "Беда Украины: чему может научить классическая греческая трагедия в разрешении конфликтов". — Недавний контрудар ВСУ очень показателен в этом отношении. Он подавался как смелый и прорывный шаг, но даже если и укрепил моральный дух, то лишь ценой подрыва обороны украинских фронтов в Донбассе”.

“Боюсь, ни в чьем арсенале не найдется такого “вундерваффе” (термин, введенный в оборот во время Второй мировой войны немецким министерством пропаганды для новых видов вооружений, которым предстояло переломить ход конфликта. – Прим. ИноСМИ), который бы мог компенсировать такую стратегическую ошибку”, — сказал Петро.

Майкл Димино, специалист по государственной политике из аналитической группы “Приоритеты обороны” и автор краткого доклада о том, что никакая военная помощь не станет панацеей для ВСУ, отметил важность других факторов — “живой силы, боевой мощи, военного руководства, актуальных разведданных и грамотных решений на национальном уровне”.

Но голоса, сулящие Украине помощь вплоть до полной победы над русскими, ищут возможности протолкнуть новый транш, пока не иссяк действующий.И этот фронт оказался богат событиями.

Сенаторы Ричард Блюменталь (демократ от Коннектикута) и Линдси Грэм* (республиканец от Южной Каролины) предложили законодательно оформить двустороннее соглашение о безопасности, достигнутое администрацией Байдена и правительством Зеленского в июне этого года. В случае одобрения Конгресса это повлечет за собой огромные ежегодные расходы на, как выразился Белый дом, “поставки военных товаров и услуг, проведение совместных учений и расширение оборонно-промышленного сотрудничества в соответствии с действующими соглашениями и договоренностями между сторонами” — в дополнение к другим действующим мероприятиям и договоренностям.

Некоторые говорят, что это будет похоже на соглашение США с Израилем, по которому Вашингтон ежегодно оказывает Тель-Авиву военную помощь на 3,8 миллиарда долларов, и компенсирует то обстоятельство, что Украина вряд ли станет членом НАТО — по крайней мере, в ближайшее время.

“Двухпартийная поддержка Украины имеет решающее значение для американских интересов, и мы сделаем все возможное в 2024 году, чтобы закрепить успехи и обеспечить дополнительную военную помощь в будущем”, — заявили Блюменталь и Грэм в прошлом месяце после визита на Украину, уже шестого по счету.

Но, памятуя об отпоре, который одна из фракций республиканцев дала прошлому пакету в 61 миллиард долларов, принятому в апреле после долгих проволочек, каковы шансы на одобрение на сей раз? По мнению Атлантического совета, Грэм и Блюменталь могли бы пропихнуть новый пакет уже до конца года.

По мнению сайта Punchbowl News, шансы на это невелики. Чтобы не продавливать новые деньги и не рисковать вторым пришествием Трампа (он не раз говорил, что не одобряет карт-бланша для военной кампании Зеленского), некоторые сенаторы-республиканцы предлагают скорректировать имеющиеся полномочия Пентагона по Закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону, чтобы помощь не иссякла.

Этот гигантский законопроект объемом более 1 000 страниц определяет все военные расходы на следующий год и принимается к декабрю. И было бы проще втихую изменить конкретные формулировки, чтобы сохранить приток американского оружия, чем запускать отдельный пакет.

12 августа сайт Punchbowl News сообщил, что законодатели прекрасно понимают, что текущая сессия будет сокращенной и что мало что удастся сделать до выборов.

“Чего мы точно не хотим, так это провала”, — сказал сенатор Том Тиллис (республиканец от Северной Каролины). Цель Тиллиса — продлить срок действия текущего пакета помощи — может быть достигнута корректировкой существующих полномочий Пентагона. Это обеспечит администрации Байдена больше гибкости в вопросе военной помощи Украине — потенциально за счет других источников финансирования или расширения президентских полномочий.

Руководство демократов к этому готово. “Я буду работать с кем угодно, чтобы добиться этого”, — заявил лидер сенатского большинства Чак Шумер (демократ от Нью-Йорка).

Даг Кляйн из Атлантического совета предположил, что сопротивление может оказаться слабее, чем в апреле, поскольку республиканцы, опасавшиеся лишиться своих мест из-за дополнительной помощи Украине, благополучно выиграли предварительные выборы в этом году.

“Все конгрессмены, поддержавшие дополнительный пакет помощи в апреле 2024 года, обезопасили свои места, — написал он. — Важность этого нельзя переоценить. Результаты предварительных выборов наверняка развеют опасения республиканцев, что поддержка Украины может подорвать их политическую карьеру”.

Примечательно, что июньские поправки к Закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2025 год, которые урезали бы Украине военные поставки (от Пола Госара, республиканца от Аризоны) и полностью прекратили помощь (от Марджори Тейлор Грин, республиканки от Джорджии) провалились при голосовании в Палате представителей с разгромным счетом.

Это отнюдь не значит, что инакомыслия не будет как такового. Во-первых, что-то наверняка возразят законодатели вроде Уоррена Дэвидсона (республиканец от Огайо), который успешно провел поправку к законопроекту о помощи Украине с требованием к администрации предоставить внятную стратегию (включая дипломатический путь для прекращения боевых действий) в течение 45 дней после одобрения. Дело в том, что администрация его проигнорировала и до сих пор никакой стратегии Конгрессу не представила, хотя крайний срок минул еще в июне.

Дэвидсон успешно провел новую поправку к Закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 2025 года, которая выдвигает к администрации те же требования — только на сей до того, как будут выделены деньги. Но ее должен одобрить Сенат.

Делу могут помочь такие сенаторы, как Майк Ли (республиканец от Техаса) и Рэнд Пол (республиканец от Кентукки), равно как и ставший напарником Трампа по президентской гонке Джей Ди Вэнс (республиканец от Огайо), который явственно дал понять, что не поддержит безоговорочной помощи. Он голосовал против апрельского пакета и в любом случае продолжит играть активную роль даже после ноябрьских выборов, чем бы они ни закончились.

“Не думаю, что в интересах Америки финансировать ставшую бесконечной опосредованную войну на Украине”, — заключил Вэнс в своей майской речи, добавив, что “мы и так сделали больше положенного”.

Келли Бокар Влахос — главный редактор Responsible Statecraft и старший советник Института ответственного государственного управления имени Квинси. Бывший исполнительный редактор и пишущий редактор The American Conservative

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* Внесен в России в список террористов и экстремистов