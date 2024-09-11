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Военное обозрение

«Аналог Bayraktar и Predator»: индийский беспилотник FWD 200B совершил первый полёт

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Источник изображения: topwar.ru

3 сентября 2024 года индийская компания Flying Wedge Defence and Aerospace (FWDA) объявила об успешном первом полете беспилотника FWD 200B. Он позиционируется в качестве аналога американского БПЛА Predator и турецкого Bayraktar и будет выполнять аналогичные задачи.

БПЛА оснащен оптическим оборудованием для выполнения разведывательных миссий и системами вооружения для нанесения ракетных ударов и бомбометания.

При размахе крыла 5 метров и длине 3,5 м FWD 200B отличается компактной конструкцией. Его максимальная взлетная масса составляет 102 кг, а грузоподъемность 30 кг. Рабочая высота полета аппарата составляет 3700 м, максимальная – 4600 м. Крейсерская скорость хода – 152 км/ч, предельная – 250 км/ч. Для эксплуатации необходима минимальная взлетно-посадочная полоса длиной 300 м.

Беспилотник может находится в воздухе 7 часов и преодолевать расстояние до 800 км.

Как пояснили в FWDA, разработка этого национального БПЛА приобретает особое значение в связи с провалом переговоров по турецкому беспилотнику Bayraktar и переносом на два года срока реализации сделки по американскому Predator.

Как утверждается, аэродинамическая конструкция, планер, силовая установка, системы управления и электроника FWD 200B были разработаны на местном уровне компанией FWDA.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MQ-1 Predator
Проекты
БПЛА
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