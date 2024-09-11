Войти
Lenta.ru

Живучесть САУ «Мста-С» оценили

358
0
+1
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Мехвод САУ «Мста-С»: машина может выдержать попадание дрона

Российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С» может выдержать попадание дрона-камикадзе и остаться в строю. Живучесть машины оценил механик-водитель с позывным Джанкой в беседе с «Известиями».

По его словам, беспилотники несколько раз попадали по машине, но никогда не выводили ее из строя полностью. Его «Мста-С» выполняет задачи с самого начала спецоперации.

«От БПЛА, кстати, порой ухожу просто на опыте. Иногда видишь, что летит беспилотник, резко разворачиваешься, подставляя ту сторону, где находятся средства поражения дронов. Они их и сбивают. Плюс помогает внешняя защита: сетка-рабица, дополнительно наваренные стальные листы», — сказал мехвод.

В апреле стало известно, что артиллеристы Вооруженных сил России на запорожском направлении получили модернизированные САУ 2С19М1 «Мста-С». Машина оснащена усовершенствованным оборудованием, которое сокращает время наведения. 2С19М1 с автоматизированной системой управления наведением и огнем приняли на вооружение в 2008 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.09 17:25
  • 4520
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.09 11:31
  • 1
Китайский орбитальный аппарат Chang’e-6 переместился в точку Лагранжа
  • 11.09 11:22
  • 1
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 11.09 09:35
  • 0
Освобождение Донбасса – цель номер один
  • 11.09 08:27
  • 1
Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль"
  • 11.09 07:52
  • 1
"Президент принял решение": Шойгу рассказал о договоренностях Путина с Украиной
  • 11.09 07:47
  • 1
Песков: у РФ и Украины не было четких договоренностей об ударах по объектам энергетики
  • 11.09 06:28
  • 1
На пути к повышенной защищённости: превращение вездехода «Сармат-3» в бронемашину
  • 11.09 03:31
  • 0
О текущих задачах ВСУ в ходе СВО
  • 11.09 01:14
  • 0
Ответ на "«Т-72 заметно не хватает одной пары рук»: в словацком издании сравнили танк с Leopard 2A4"
  • 10.09 22:49
  • 1
Финский плацдарм: маневренное боевое применение
  • 10.09 21:15
  • 0
Ответ на "Какой будет новая ядерная доктрина России"
  • 10.09 14:41
  • 0
Волонтер – это призвание
  • 10.09 09:00
  • 2
Какой будет новая ядерная доктрина России
  • 10.09 07:42
  • 2
Хоть в лепешку расшибись: Путин послал "Байкалу" сигнал, но самолет без двигателя даже по указу президента не взлетит