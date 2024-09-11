В Индии заявили, что обсуждения мира на Украине не получат развития без РФ

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар выступает во время совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым по итогам их переговоров в Москве. 27 декабря 2023 года.

Глава МИД Субраманьям Джайшанкар отметил, что Нью-Дели "постоянно ведет переговоры с обеими сторонами" конфликта

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Обсуждения мира на Украине не получат развития, если в них не будет участвовать Россия. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции в ходе своего визита в ФРГ.

"Когда идут дискуссии [по Украине], мы считаем важным, чтобы в них участвовала Россия. В противном случае дискуссии не получат дальнейшего развития", - подчеркнул он.

Индийский министр отметил, что Нью-Дели "постоянно ведет переговоры с обеими сторонами" конфликта. Он напомнил о визитах индийского премьер-министра Нарендры Моди в Москву в начале июля и в Киев в августе. "Наш советник по национальной безопасности [Аджит Довал] только что прибыл в Москву", - добавил Джайшанкар.

Ранее глава индийского МИД заявлял, что инициатива по миру на Украине, чтобы быть эффективной, не может быть односторонней и должна включать все заинтересованные стороны.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди нанес 8-9 июля визит в Москву, в ходе которого было подписано 15 документов, обсуждались совместные проекты и было подтверждено привилегированное стратегическое партнерство двух стран. Президент РФ Владимир Путин и Моди осмотрели экспозицию павильона "Атом" на ВДНХ и провели официальные переговоры в Кремле. Индийскому премьеру был вручен орден Святого апостола Андрея Первозванного.

23 августа Моди посетил Украину с визитом, который стал первым для главы индийского правительства с момента установления дипломатических отношений между Нью-Дели и Киевом в 1992 году.