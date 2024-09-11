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ТАСС

Путин пять раз упомянул США в речи на военных учениях

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© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС.
Источник изображения: © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Глава государства принял участие в мероприятии по видеосвязи из ситуационного центра Кремля

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в выступлении на командно-штабных учениях "Океан-2024" пять раз упомянул Соединенные Штаты Америки и создаваемые ими угрозы по всему миру. Глава государства принял участие в мероприятии по видеосвязи из ситуационного центра Кремля.

Речь Путина продлилась около пяти минут, значительная ее часть была посвящена агрессивной политике Вашингтона.

Так, президент РФ отметил, что США "пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование" и, используя Украину, "стремятся нанести стратегическое поражение" России. По словам Путина, США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Как отметил президент, США и их союзники открыто заявляют о своих планах по развертыванию ракет средней и меньшей дальности, в том числе в АТР, причем американские вооруженные силы уже отрабатывают переброску туда перспективных ракетных систем.

"Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР. Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников, формируют предпосылки для опасной кризисной ситуации в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявил Путин. Он подчеркнул, что Россия должна быть готова к любому развитию обстановки и способна отразить возможную военную агрессию в любых направлениях. 

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