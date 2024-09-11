Путин заявил о продолжении укрепления ВМФ РФ вместе с его ядерной составляющей

Россия продолжит укреплять свой Военно-морской флот (ВМФ), включая его стратегическую ядерную составляющую. Об этом 10 сентября заявил президент РФ Владимир Путин, в этот день он участвовал в режиме телемоста в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения «Океан-2024».

«Хочу подчеркнуть: мы продолжим укреплять наш Военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую. Будем системно и всесторонне развивать все виды и рода войск, наращивать их ударные возможности, совершенствовать подготовку корабельных экипажей, береговых и авиационных частей с учетом реального боевого опыта», — сообщил Путин.

Он отметил, что в ходе учений «Океан-2024» будут отработаны задачи, максимально приближенные к боевым. По словам главы государства, такие масштабные учения проводятся впервые за три десятилетия. Он также сообщил, что РФ должна быть готова к любому развитию обстановки.

«Они одновременно пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. К ним привлекаются силы ВМФ, части дальней и военно-транспортной авиации. В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая», — заявил Путин, добавив, что в качестве наблюдателей были приглашены 15 стран.

Как отметил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, ВМФ РФ в ходе учений отработает отражение агрессии вероятного противника с океанских направлений.

«Планируется отработать задачи отражения крупномасштабной агрессии вероятного противника с океанских направлений, борьбы с безэкипажными катерами, беспилотными летательными аппаратами, обороны пунктов базирования Военно-морского флота», — доложил он президенту.

Также Путин указал на активное развертывание Вооруженными силами (ВС) США ракетных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, Соединенные Штаты своими действиями провоцируют гонку вооружений.

Учения «Океан-2024» в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей начались ранее в этот день и пройдут до 16 сентября включительно. В них будут задействованы более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, а также более 90 тыс. личного состава. Также задействованы четыре боевых корабля и судно снабжения Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.

Кроме того, в этот же день стало известно, что страны НАТО начали серию учений у границ России, которые продлятся до конца осени. Всего предполагается 12 учений, которые будут проводится по всей протяженности восточного фланга страны. Как объяснил «Известиям» военный аналитик, политолог Вадим Мингалев, учения «Океан-2024» стали ответом России и Китая на вызовы США.