Войти
Известия.ru

Путин заявил о продолжении укрепления ВМФ РФ вместе с его ядерной составляющей

357
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Россия продолжит укреплять свой Военно-морской флот (ВМФ), включая его стратегическую ядерную составляющую. Об этом 10 сентября заявил президент РФ Владимир Путин, в этот день он участвовал в режиме телемоста в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения «Океан-2024».


«Хочу подчеркнуть: мы продолжим укреплять наш Военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую. Будем системно и всесторонне развивать все виды и рода войск, наращивать их ударные возможности, совершенствовать подготовку корабельных экипажей, береговых и авиационных частей с учетом реального боевого опыта», — сообщил Путин.

Он отметил, что в ходе учений «Океан-2024» будут отработаны задачи, максимально приближенные к боевым. По словам главы государства, такие масштабные учения проводятся впервые за три десятилетия. Он также сообщил, что РФ должна быть готова к любому развитию обстановки.

«Они одновременно пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. К ним привлекаются силы ВМФ, части дальней и военно-транспортной авиации. В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая», — заявил Путин, добавив, что в качестве наблюдателей были приглашены 15 стран.

Как отметил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, ВМФ РФ в ходе учений отработает отражение агрессии вероятного противника с океанских направлений.

«Планируется отработать задачи отражения крупномасштабной агрессии вероятного противника с океанских направлений, борьбы с безэкипажными катерами, беспилотными летательными аппаратами, обороны пунктов базирования Военно-морского флота», — доложил он президенту.

Также Путин указал на активное развертывание Вооруженными силами (ВС) США ракетных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, Соединенные Штаты своими действиями провоцируют гонку вооружений.

Учения «Океан-2024» в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей начались ранее в этот день и пройдут до 16 сентября включительно. В них будут задействованы более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, а также более 90 тыс. личного состава. Также задействованы четыре боевых корабля и судно снабжения Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.


Кроме того, в этот же день стало известно, что страны НАТО начали серию учений у границ России, которые продлятся до конца осени. Всего предполагается 12 учений, которые будут проводится по всей протяженности восточного фланга страны. Как объяснил «Известиям» военный аналитик, политолог Вадим Мингалев, учения «Океан-2024» стали ответом России и Китая на вызовы США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.09 17:25
  • 4520
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.09 11:31
  • 1
Китайский орбитальный аппарат Chang’e-6 переместился в точку Лагранжа
  • 11.09 11:22
  • 1
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 11.09 09:35
  • 0
Освобождение Донбасса – цель номер один
  • 11.09 08:27
  • 1
Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль"
  • 11.09 07:52
  • 1
"Президент принял решение": Шойгу рассказал о договоренностях Путина с Украиной
  • 11.09 07:47
  • 1
Песков: у РФ и Украины не было четких договоренностей об ударах по объектам энергетики
  • 11.09 06:28
  • 1
На пути к повышенной защищённости: превращение вездехода «Сармат-3» в бронемашину
  • 11.09 03:31
  • 0
О текущих задачах ВСУ в ходе СВО
  • 11.09 01:14
  • 0
Ответ на "«Т-72 заметно не хватает одной пары рук»: в словацком издании сравнили танк с Leopard 2A4"
  • 10.09 22:49
  • 1
Финский плацдарм: маневренное боевое применение
  • 10.09 21:15
  • 0
Ответ на "Какой будет новая ядерная доктрина России"
  • 10.09 14:41
  • 0
Волонтер – это призвание
  • 10.09 09:00
  • 2
Какой будет новая ядерная доктрина России
  • 10.09 07:42
  • 2
Хоть в лепешку расшибись: Путин послал "Байкалу" сигнал, но самолет без двигателя даже по указу президента не взлетит