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РИА Новости

Шойгу отметил важность усиления сотрудничества России и Венесуэлы

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Кибератака
Кибератака.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Шойгу: важно усилить совместную с Венесуэлой работу по кибербезопасности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал важным усиление совместной работы России и Венесуэлы в области международной информационной безопасности.

На полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с генеральным секретарем совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Феррейрой.

"Приветствуем успешное проведение президентских выборов в Венесуэле", - сказал Шойгу.

На выборах, прошедших 28 июня, победил действующий глава государства Николас Мадуро.

Шойгу отметил основные направления взаимодействия Москвы и Каракаса. "Важное значение имеет усиление координации действий по вопросам обеспечения международной информационной безопасности", - подчеркнул он.

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Шойгу Сергей
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