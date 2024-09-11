Шойгу отметил важность усиления сотрудничества России и Венесуэлы

Шойгу: важно усилить совместную с Венесуэлой работу по кибербезопасности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал важным усиление совместной работы России и Венесуэлы в области международной информационной безопасности.

На полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с генеральным секретарем совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Феррейрой.

"Приветствуем успешное проведение президентских выборов в Венесуэле", - сказал Шойгу.

На выборах, прошедших 28 июня, победил действующий глава государства Николас Мадуро.

Шойгу отметил основные направления взаимодействия Москвы и Каракаса. "Важное значение имеет усиление координации действий по вопросам обеспечения международной информационной безопасности", - подчеркнул он.