Белорусские РСЗО "Полонез-М" совершат боевые пуски на 300 километров

Белорусские РСЗО "Полонез-М" совершат боевые пуски на полигоне в России

МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Белорусские реактивные системы залпового огня "Полонез-М" совершат боевые пуски на 300 километров на одном из российских полигонов, сообщает телеканал минобороны Белоруссии "ВоенТВ" в Telegram-канале.

"На одном из полигонов Российской Федерации завершается подготовка к контрольным занятиям по управлению ракетными ударами. К мероприятию привлекаются в том числе реактивные системы залпового огня "Полонез-М". Расчетам предстоит совершить боевые пуски на дальность в 300 километров", - говорится в сообщении, опубликованном "ВоенТВ".

Отмечается, что подразделения, на вооружении которых стоят РСЗО, уже готовятся к боевой работе, военные оттачивают навыки в развертывании боевых машин и подготовки их к пускам.

На российском полигоне "Ашулук" 13 августа стартовали совместные учения подразделений ВВС и войск ПВО Белоруссии и ВКС России. Двадцать третьего августа завершился очередной этап оперативно-тактического учения. Белорусские военные в том числе осуществили пуски из ЗРК С-300 и ЗРК "Тор-М2 К". При этом впервые отработаны пуски ракет с комплексов "Тор-М2К" в движении. Также впервые летчики на самолетах Су-30СМ осуществили пуски ракет малой и средней дальности.