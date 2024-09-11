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РИА Новости

Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за десятки лет

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Президент РФ, Верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме телемоста принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"
Президент РФ, Верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме телемоста принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024".
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин: впервые за десятилетия проходят такие масштабные учения, как "Океан-2024"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Морские учения "Океан-2024" станут самыми масштабными для России за последние 30 лет, заявил Владимир Путин на открытии маневров.

"Сегодня начинается его (учения. — Прим. ред.) активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым задачи. <...> За последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море", — сказал президент.

В маневрах также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая, представителей 15 государств пригласили в качестве наблюдателей, добавил российский лидер.

Он подчеркнул, что в условиях роста геополитической напряженности для России особенно важно уделять внимание укреплению военного сотрудничества с дружественными странами.

"Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование, с этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Владимир Путин

Президент напомнил, что Вашингтон и его союзники открыто заявляют о планах развертывания ракет средней и меньшей дальности, в том числе на островах в западной части Тихого океана, а также в некоторых странах АТР. Такими действиями США хотят сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в регионе, фактически провоцируя гонку вооружений и не считаясь с безопасностью своих союзников, отметил Путин.

Он подчеркнул, что Россия должна быть готова к любому развитию ситуации, а ее Вооруженные силы — обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов.

Сегодня российские моряки самоотверженно сражаются в ходе специальной военной операции, наносят сокрушительные удары по противнику, действуют смело и профессионально, отметил Путин, назвав их настоящими героями.

Россия продолжит укреплять свой Военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую, подчеркнул глава государства. Он пожелал участникам учений успешного решения поставленных задач.

Плановое стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024" началось 10 сентября и продлится неделю. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них задействуют более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники. Всего в учениях примут участие более 90 тысяч человек личного состава.

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Военные учения
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