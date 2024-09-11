Путин обвинил США в провоцировании гонки вооружений

Вашингтон стремится достичь военного превосходства и тем самым ломает сложившийся баланс сил, отметил президент

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вашингтон стремится достичь военного превосходства и тем самым ломает сложившийся баланс сил, провоцирует гонку вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы учений "Океан-2024" .

"Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР. Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников", - указал он.

Путин отметил, что США формируют предпосылки для опасной, кризисной ситуации в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.