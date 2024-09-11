Что известно о космонавте Иване Вагнере

Спецкор ТАСС на МКС отправится к Международной космической станции 11 сентября 2024 года в составе экипажа корабля "Союз МС-26"

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября 2024 года в 19:23 мск запланирован пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-26" к Международной космической станции (МКС). В экипаж "Союза МС-26" входит российский космонавт, специальный корреспондент ТАСС Иван Вагнер.

Иван Викторович Вагнер родился 10 июля 1985 года в поселке Североонежске Плесецкого района Архангельской области.

В 2008 года в Санкт-Петербурге окончил Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д. Ф. Устинова с присуждением степени магистра техники и технологии по направлению авиа- и ракетостроение.

В 2007-2008 годах работал инженером-конструктором в авиадвигателестроительной компании "Климов" (Санкт-Петербург).

В 2008 году перешел на работу в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" (Королев, Московская область), где стал инженером в составе главной оперативной группы управления. С февраля 2009 года работал помощником руководителя полетами российского сегмента МКС.

12 октября 2010 года решением главной межведомственной комиссии Иван Вагнер был рекомендован к зачислению в отряд космонавтов РКК "Энергия". В ноябре он приступил к подготовке в качестве кандидата в космонавты-испытатели в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина (входит в структуру Роскосмоса). В январе 2011 года был переведен в единый отряд космонавтов Роскосмоса, образованный на базе ЦПК.

3 августа 2012 года был назначен на должность космонавта-испытателя отряда Роскосмоса. В настоящее время - инструктор-космонавт-испытатель III класса, начальник группы кандидатов в космонавты отряда.

9 апреля - 22 октября 2020 года Иван Вагнер выполнил свой первый и пока единственный орбитальный полет продолжительностью 195 дней 18 часов 49 минут. Был бортинженером 63-й длительной экспедиции на МКС. Экипаж МКС-63, в состав которого также входили Анатолий Иванишин и американский астронавт Крис Кэссиди, стартовал и вернулся из полета на корабле "Союз МС-16".

C марта 2024 года начал готовиться к полету в составе основного экипажа экспедиции МКС-72 в качестве бортинженера. В ходе второго полета Ивану Вагнеру предстоит стать пятым специальным корреспондентом ТАСС на борту МКС. 22 августа 2024 года генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов вручил ему удостоверение спецкора агентства.

Иван Вагнер - Герой Российской Федерации (2022). Также имеет почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации" (2022).