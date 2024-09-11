Белоусов: на учениях "Океан-2024" апробируют перспективную форму применения ВМФ

Органы военного управления заняли военные пункты и уточняют планы применения флотов, отметил министр обороны

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Перспективная форма использования Военно-морского флота будет апробирована в ходе учений "Океан-2024" - самостоятельная операция в океанском районе. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов, принимая участие по видеосвязи в начале активной фазы учений.

"Будет апробирована перспективная форма применения Военно-морского флота - самостоятельная операция в океанском районе", - заявил министр.

Так, по его словам, органы военного управления заняли военные пункты и уточняют планы применения флотов. "Силы и войска выведены в назначенные районы и готовы к практическим действиям", - указал Белоусов.