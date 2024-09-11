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ТАСС

Путин: РФ должна быть готова отразить военную агрессию на любых направлениях

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Флаг ВМФ России
Флаг ВМФ России.
Источник изображения: Алексей Мальгавко / РИА Новости

ВС России должны обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отметил президент

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия должна быть готова отразить возможную военную агрессию на любых направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам командно-штабных учений "Океан-2024".

"Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы - обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что "ключевую роль в решении этой задачи играет военно-морской флот".

Путин пожелал участникам нынешних учений "успешного решения поставленных задач". "Удачи!" - напутствовал их президент.

В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, около 7 000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 000 личного состава.

Основные задачи учений "Океан-2024" - проверка готовности руководящего состава объединений и соединений Военно-морского флота России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учений, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.

В учениях "Океан-2024" принимают участие соединения и объединения ВМФ, общее руководство которыми осуществляет адмирал Моисеев. Как сообщило Минобороны России, маневры станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в этом году. 

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