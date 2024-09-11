Высокое разрешение и большая ширина обзора: в космос выведен третий спутник Sentinel-2

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Евросоюз в рамках программы Copernicus эффективно зондирует поверхность Земли.

К двум уже находящимся на орбите аппаратам Sentinel-2A/B присоединился Sentinel-2C, будучи выведенным в космос ракетой-носителем Vega со стартовой площадки в Куру во Французской Гвиане. Он призван заменить Sentinel-2A, действующий с 2015 года, и будет работать в тандеме с Sentinel-2B. Все эти аппараты весом 1,1 тонну были изготовлены концерном Airbus.

Концепция проекта Copernicus предусматривает вращение по одной орбите высотой 780 км двух идентичных спутников, находящихся на расстоянии 180° друг от друга, чтобы обеспечить оптимальное покрытие и время обновления данных. Спутники вращаются вокруг Земли каждые 100 минут, пролетая над всей поверхностью планеты каждые пять дней.

Визуализация осуществляется в 13 спектральных диапазонах и характеризуется высоким разрешением (10, 20 или 60 метров на пиксель) и чрезвычайно большой шириной обзора, составляющей 290 км.

Каждый спутник Sentinel 2 собирает 1,5 Тб данных в день (после сжатия, уже выполненного на его борту). Данные форматируются с высокой скоростью и временно хранятся в бортовом цифровом банке. Передача информации на Землю осуществляется по лазерному каналу на высокой скорости через шину EDRS SpaceDataHighway, параллельно с прямой радиопередачей на наземные станции в X-диапазоне.

Формально программа Copernicus предназначена для зондирования поверхности планеты в научно-исследовательских целях.