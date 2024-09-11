В ВМФ России рассказали о корабле управления учениями «Океан-2024»

Управление стратегическими командно-штабными учениями Военно-морского флота России «Океан-2024» осуществляется с корабля Тихоокеанского флота «Маршал Крылов». Об этом 10 сентября рассказал капитан второго ранга Александр Кошевой.

«Фактически корабль является самым большим на Тихоокеанском флоте, и в учениях «Океан-2024» выполняет свою непосредственную функцию корабля управления», — сказал он.

Судно, с которого идет управление учениями, получило название в честь третьего главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) СССР — маршала Советского Союза Николая Крылова, напомнил Кошевой.

Учения «Океан-2024» в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей начались ранее в этот день и пройдут до 16 сентября включительно. В них будут задействованы более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, а также более 90 тыс. личного состава. Также задействованы четыре боевых корабля и судно снабжения Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.

Как объяснил «Известиям» военный аналитик, политолог Вадим Мингалев, учения «Океан-2024» стали ответом России и Китая на вызовы США. По его оценке, данные мероприятия показывают странам Запада мощь и величие России, и таким образом «сбывается страшный сон» Вашингтона об объединении РФ и КНР.