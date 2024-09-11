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Военное обозрение

На пути к повышенной защищённости: превращение вездехода «Сармат-3» в бронемашину

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СТС «Сармат-3»

В конце 2010-х годов ОКБ «Техника» предложило для нужд ВДВ линейку вездеходов «Сармат», обозначенных как ЛСТС – легкое специальное транспортное средство. Это были малогабаритные автомобили высокой проходимости бездверного типа, а в ряде модификаций и с открытым верхом. Однако к настоящему времени данный проект претерпел серьезные изменения.

ЛСТС «Сармат-3» образца 2019 года. Фото: Виталий Кузьмин

В августе была представлена новая легкобронированная версия под обозначением СТС «Сармат-3». Машина 4х4 имеет боевую массу 3,5 тонны и способна нести в незащищенном грузовом отсеке груз, не превышающий 100 кг. Также возможно размещение внутри кузова груза массой 900 кг или 4 бойцов. 4-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 150 л.с. способен развивать скорость до 120 км/ч, дальность хода составляет около 500 км.

На крыше расположена турель, на которую могут устанавливаться пулеметы калибра 7,62х54 мм или 12,7х108 мм, автоматические гранатометы АГС-17 либо ПТРК «Корнет».

СТС «Сармат-3МЭ» для медицинской эвакуации

Имеется удлиненная версия под обозначением СТС «Сармат-3МЭ», предназначенная для выполнения задач медицинской эвакуации. Внутри находятся врач и санитар, а также два сиденья или двое носилок для раненых. Данная версия имеет те же характеристики по боевой массе и скорости, но сниженную до 700 кг грузоподъемность за счет увеличения бронированной поверхности.

Таким образом, «Сармат», превратив вездеход в легкий бронеавтомобиль, развивается по пути повышения защищенности. Однако следует учитывать, что фронту требуется различная техника, что подтверждается активным применением тех же китайских бездверных вездеходов Desertcross.

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  • В новости упоминаются
Продукция
АГС-17
Корнет
Сармат МБР
1 комментарий
№1
11.09.2024 06:28
Сармат-3МЭ половчее для зимы экипажу, ящик бы с сухим спиртом(без угарного газа) и можно спокойно ночевать отделению. Полиэтилен бы высокопрочный и все отставники запросят им продать в кредит. Должники по нефти Индии пущай по лицензии нам производят, там кадров набрать запросто, бартер великое дело..
К ней Шишигу Газ 66 2024г бронированную и спокойно воюем с ВСУшниками.
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