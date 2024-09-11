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РИА Новости

В Госдуме предложили использовать "технички" для защиты от дронов ВСУ

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Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Депутат предложил использовать внедорожники с зенитными установками против БПЛА

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Максим Иванов ("Единая Россия") сообщил, что планирует обсудить с членами думского комитета по обороне использование для защиты от украинских БПЛА "техничек" - внедорожников с размещенными на них зенитными установками.

"Считаю, что в подверженных ударам БПЛА регионах могли бы помочь так называемые технички - внедорожники с установленными на них зенитными установками. Например, ЗУ-23, которых, я уверен, достаточное количество находится на хранении", - написал Иванов в своем Telegram-канале.

По его словам, вражеские беспилотники перемещаются над территорией России низко и медленно.

"Такие "технички" вы наверняка видели в новостных сюжетах из зоны боевых действий в Африке, на Ближнем Востоке, в Афганистане. Эта техника недорога в эксплуатации, мобильна, способна хорошо отработать по низколетящей цели и стать эффективным дополнением системы ПВО", - считает Иванов.

Парламентарий добавил, что намерен обсудить этот вопрос с коллегами из профильного комитета Госдумы по обороне.

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Страны
Афганистан
Россия
Проекты
БПЛА
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