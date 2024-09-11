В Госдуме предложили использовать "технички" для защиты от дронов ВСУ

Депутат предложил использовать внедорожники с зенитными установками против БПЛА
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Максим Иванов ("Единая Россия") сообщил, что планирует обсудить с членами думского комитета по обороне использование для защиты от украинских БПЛА "техничек" - внедорожников с размещенными на них зенитными установками.
По его словам, вражеские беспилотники перемещаются над территорией России низко и медленно.
"Такие "технички" вы наверняка видели в новостных сюжетах из зоны боевых действий в Африке, на Ближнем Востоке, в Афганистане. Эта техника недорога в эксплуатации, мобильна, способна хорошо отработать по низколетящей цели и стать эффективным дополнением системы ПВО", - считает Иванов.
Парламентарий добавил, что намерен обсудить этот вопрос с коллегами из профильного комитета Госдумы по обороне.