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ТАСС

"Калашников" готовит первую партию макетов АК-12 для школьников

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Автомат АК-12
Автомат АК-12.
Источник изображения: © Софья Сандурская/ ТАСС

Их будут использовать в учебных и ознакомительных целях

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Оружейное производство АО "Концерн "Калашников" готовит к выпуску первую крупносерийную партию массогабаритных макетов (ММГ) автомата АК-12 образца 2018 года для розничной продажи и использования в учебных и ознакомительных целях. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Спрос на ММГ значительно превышает возможности предприятия по его изготовлению, но выпуск идет параллельно с выполнением контрактов на производство боевого стрелкового оружия, что является первоочередной задачей для концерна. В связи с внедрением единой модели профориентации в общеобразовательных учреждениях России концерн "Калашников" получает много запросов на изготовление ММГ для военно-патриотической работы с подростками. Ребята знакомятся с помощью макетов с конструкцией автомата, учатся им пользоваться и, как следствие, проявляют интерес к военной службе и оружейно-конструкторской профессии", - сообщили в концерне.

В пресс-службе уточнили, что ММГ - это копия автомата, соответствующая оригиналу по размерам и массе. ММГ позволяет производить включение и выключение предохранителя, взведение и спуск ударно-спускового механизма, выполнять неполную разборку и сборку оружия. Изделие не является оружием и безопасно в использовании, не требует лицензии на приобретение.

В "Калашникове" добавили, что поступление в розничную продажу ММГ АК-12 ожидается в четвертом квартале 2024 года. 

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Страны
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Проекты
Военные учения
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