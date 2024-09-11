В Северном Ледовитом океане развернута Арктическая группировка Северного флота РФ

В рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Океан-2024» в восточных районах Северного Ледовитого океана развернута Арктическая экспедиционная группировка войск Северного флота (СФ). Об этом во вторник, 10 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

«В составе группировки действуют большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов», — говорится в сообщении министерства.

Перед Арктической группировкой СФ стоят задачи по обеспечению безопасности береговой инфраструктуры России в Арктике.

Военное управление СФ проведет тренировку по руководству войсками при организации обороны военных и гражданских объектов, которые используются в экономике и стратегической коммуникации.

Во время практических действий на учениях группировка СФ изучит районы возможных боевых действий, условия применения войск, флота, оружия и техники в Арктической морской зоне, а также проведения спецопераций для изоляции районов, в которых могут действовать террористы, которые должны быть заблокированы и уничтожены подразделениями российского флота.

Ранее в этот день сообщалось, что Военно-морской флот (ВМФ) РФ приступил к проведению СКШУ «Океан-2024», которые продлятся до 16 сентября. Тренировки пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, в них будут задействованы более 90 тыс. человек, около 7 тыс. единиц вооружения, свыше 400 боевых судов разного типа и более 120 самолетов и вертолетов морской авиации. Руководит учениями главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

Тогда же в Минобороны РФ сообщили, что в «Океане-2024» от Военно-морских сил (ВМС) Китая участвуют четыре боевых корабля и судно снабжения. Вместе с кораблями Тихоокеанского флота (ТОФ) они отработают оборону морских коммуникаций и объектов.

В тот же день военный аналитик, политолог Вадим Мингалев в разговоре с «Известиями» указал, что учения «Океан-2024» — это серьезный ответ России и Китая на вызовы США. Таким мобилизационным моментом, по словам эксперта, Москва и Пекин показывают свое величие Западу, а в особенности Лондону и Вашингтону.