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ЦАМТО

BAE Systems модернизирует дополнительные БМП "Брэдли" СВ США

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M2A4
M2A4.
Источник изображения: armyrecognition

ЦАМТО, 10 сентября. Минобороны США 5 сентября объявило о подписании дополнительного соглашения на поставку СВ США БМП "Брэдли M2A4" и машин артиллерийской разведки "Брэдли M7A4", модернизированных из различных устаревших вариантов.

Стоимость контракта, подписанного командованием по заключению контрактов СВ США с BAE Systems Land and Armaments, составляет 121,385 млн. долл. Объемы, стоимость закупок и место проведения работ будут определяться в рамках отдельных заказов. Планируется, что поставки будут полностью выполнены к 31 мая 2026 года.

Как сообщал ЦАМТО, первый контракт на выполнение работ по модернизации 164 БМП "Брэдли" варианта M2A2 ODS-SA (Operation Desert Storm - Situational Awareness) к версиям M2A4 и M7A4 был подписан с BAE Systems в июне 2018 года. Поставки модернизированной версии M2A4 в войска начались в апреле 2022 года.

Всего к 2029 году планируется принять на вооружение СВ США более 700 машин новых версий. СВ США планируют, что бронемашины "Брэдли M2A4" останутся на вооружении до 2050 года, когда их заменят ББМ XM30, заказанные в рамках программы, ранее носившей наименование OMFV (Optionally Manned Fighting Vehicle). Стоимость одной "Брэдли M2A4" составляет около 4,35 млн. долл.

БМП "Брэдли" состоят на вооружении бронетанковых боевых бригадных групп (ABCT – Armored Brigade Combat Team) СВ США и обеспечивают перевозку войск в зону боевых действий и огневую поддержку с целью поражения техники и войск противника. Модернизация до конфигурации M2A4 обеспечивает улучшенные тактико-технические характеристики БМП, позволяя СВ США получить преимущество на поле боя.

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Страны
США
Продукция
Bradley
Компании
BAE Systems
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