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Военное обозрение

«Фаворитизм и коррупция»: во Франции судят генералов за фрахт российских транспортных самолетов

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Источник изображения: topwar.ru

Мировой флот самолетов, способных перевозить крупногабаритные грузы, очень ограничен. Поэтому при проведении крупных военных операций за рубежом, в особенности во внутриконтинентальных странах (государства Сахеля, Афганистан), западные страны сталкивались с серьезными логистическими проблемами.

В то же время в наследство от СССР России и Украине достался внушительный парк тяжелых транспортных самолетов Ан-124-100. Поэтому к их услугам постоянно прибегали, в том числе французская армия. Лишь после начала СВО Запад был вынужден от них отказаться – с одной стороны, в связи с санкциями против РФ, с другой, по причине технической непригодности Ан-124, оставшихся у Киева.

9 сентября во Франции передали в суд уголовное дело (заведенное еще в 2017 году), по которому проходят 3 генерала, 6 старших офицеров и 2 руководителя компании ICS.

Как следует из материалов, при фрахте самолетов по итогам тендера победителем вышла компания-посредник ICS. За год она повысила свои тарифы на 37%, в то время как стоимость летного часа у конечных исполнителей работ, то есть у российской компании «Волга-Днепр» и украинской «Авиалинии Антонова», не изменилась. Поэтому у Счетной палаты возникли вопросы, на каких условиях заключался контракт с ICS.

Бывший начальник штаба Центра поддержки операций и маршрутов (CSOA) должен будет ответить по фактам «фаворитизма, пассивного подкупа, нарушения профессиональной тайны и незаконного присвоения средств». Именно на нем лежит самое тяжелое обвинение.

Что касается других военнослужащих, в том числе бывшего подполковника Командования специальных операций, то их будут судить за фаворитизм, даже если они не были уличены в коррупции и не извлекли из этого никакой личной выгоды.

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Страны
Афганистан
Россия
Украина
Франция
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
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