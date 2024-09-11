Создатель ЧВК Blackwater опубликовал на своём сайте таймер обратного отсчёта до «смены курса Венесуэлы»

Источник изображения: topwar.ru

Создатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс на фоне прошедших в Венесуэле президентских выборов, победу на которых действующего главы государства Николаса Мадуро США уже традиционно не признали, опубликовал на своем личном интернет-портале таймер обратного отсчета, сопровождаемый посланием, в котором утверждается, что Каракас сменит свой курс.

В опубликованном Принсом сообщении также говорится, что через очень короткое время будет "исполнена воля венесуэльского народа" и произойдет смена власти в этой стране. Несмотря на то, что каких-либо подробностей не приводится, учитывая факт, что ЧВК Blackwater 90% своих доходов получает от выполнения щекотливых заказов правительства США, не исключена вероятность вооруженных провокаций в Венесуэле.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее сообщалось, что проигравший на выборах прозападный кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес покинул страну, предположительно отправившись в Испанию, власти которой пообещали предоставить ему политическое убежище

Вопреки ожиданиям Вашингтона, Гонсалес оказался неспособным организовать по-настоящему массовые акции протеста оппозиции и никакой серьезной угрозы для президента Николаса Мадуро, по сути, не представлял.

В 2018 году законно избранные венесуэльские власти сумели полностью обесценить роль также поддерживаемого США, но при этом гораздо более популярного и медийно раскрученного оппозиционного кандидата Хуана Гуайдо.

Исходя из этого, не исключено, что Вашингтон решил воспользоваться услугами ЧВК, чтобы силовым путем захватить власть в Венесуэле и поставить во главе государства своего кандидата.