Эксперт назвал российские средства противовоздушной обороны лучшими в мире

Как считает гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин, ни одна страна не смогла бы отразить столь масштабную атаку беспилотников, как в ночь на 10 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) в России является лучшей в мире, ни одна страна, включая США и Китай, не смогла бы отразить столь масштабную атаку беспилотников, как в ночь на 10 сентября. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Наши средства ПВО являются лучшими в мире. Ни Китай, ни США, ни одна из европейских стран сейчас даже близко не смогли бы отразить подобную атаку беспилотных летательных аппаратов, как это произошло на территории России в ночь на 10 сентября. Украина атаковала Россию беспилотниками самолетного типа: дальнолетами, сделанными артелями на территории Украины. Такого рода изделия очень тяжело сбить, поскольку они сделаны из пластика и радиопрозрачных материалов. Так же эти аппараты очень тяжело обнаружить в воздухе, так как они летят на предельно малой высоте, тем более ночью. При этом наша [система] ПВО с этой задачей справляется! Да, не всегда удается сбить абсолютно все БПЛА, но то количество, что уничтожается в воздухе - это мировой топ. Ни одна страна в мире сейчас с этим бы не справилась. В других странах дроны, скорее всего, просто долетели бы до цели полным составом. Их бы просто не заметили бы", - заявил Кузякин.

По словам специалиста, Вооруженные силы Украины запускают беспилотники большими группами, чтобы "перегрузить российские средства ПВО". "Целей на территории России было много, аппараты запускались большой группой. Одной из таких целей был наш город, где базируется ЦКБР. Работа средств ПВО была слышна на протяжении всей ночи. Спасибо парням, что были на дежурстве этой ночью. Мы обязаны вам жизнью! Однозначно, беспилотники были запущены с территории Украины", - добавил он.