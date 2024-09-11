Войти
ТАСС

Эксперт назвал российские средства противовоздушной обороны лучшими в мире

359
0
0
ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник изображения: © Виталий Невар/ ТАСС

Как считает гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин, ни одна страна не смогла бы отразить столь масштабную атаку беспилотников, как в ночь на 10 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) в России является лучшей в мире, ни одна страна, включая США и Китай, не смогла бы отразить столь масштабную атаку беспилотников, как в ночь на 10 сентября. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Наши средства ПВО являются лучшими в мире. Ни Китай, ни США, ни одна из европейских стран сейчас даже близко не смогли бы отразить подобную атаку беспилотных летательных аппаратов, как это произошло на территории России в ночь на 10 сентября. Украина атаковала Россию беспилотниками самолетного типа: дальнолетами, сделанными артелями на территории Украины. Такого рода изделия очень тяжело сбить, поскольку они сделаны из пластика и радиопрозрачных материалов. Так же эти аппараты очень тяжело обнаружить в воздухе, так как они летят на предельно малой высоте, тем более ночью. При этом наша [система] ПВО с этой задачей справляется! Да, не всегда удается сбить абсолютно все БПЛА, но то количество, что уничтожается в воздухе - это мировой топ. Ни одна страна в мире сейчас с этим бы не справилась. В других странах дроны, скорее всего, просто долетели бы до цели полным составом. Их бы просто не заметили бы", - заявил Кузякин.

По словам специалиста, Вооруженные силы Украины запускают беспилотники большими группами, чтобы "перегрузить российские средства ПВО". "Целей на территории России было много, аппараты запускались большой группой. Одной из таких целей был наш город, где базируется ЦКБР. Работа средств ПВО была слышна на протяжении всей ночи. Спасибо парням, что были на дежурстве этой ночью. Мы обязаны вам жизнью! Однозначно, беспилотники были запущены с территории Украины", - добавил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.09 17:25
  • 4520
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.09 11:31
  • 1
Китайский орбитальный аппарат Chang’e-6 переместился в точку Лагранжа
  • 11.09 11:22
  • 1
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 11.09 09:35
  • 0
Освобождение Донбасса – цель номер один
  • 11.09 08:27
  • 1
Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль"
  • 11.09 07:52
  • 1
"Президент принял решение": Шойгу рассказал о договоренностях Путина с Украиной
  • 11.09 07:47
  • 1
Песков: у РФ и Украины не было четких договоренностей об ударах по объектам энергетики
  • 11.09 06:28
  • 1
На пути к повышенной защищённости: превращение вездехода «Сармат-3» в бронемашину
  • 11.09 03:31
  • 0
О текущих задачах ВСУ в ходе СВО
  • 11.09 01:14
  • 0
Ответ на "«Т-72 заметно не хватает одной пары рук»: в словацком издании сравнили танк с Leopard 2A4"
  • 10.09 22:49
  • 1
Финский плацдарм: маневренное боевое применение
  • 10.09 21:15
  • 0
Ответ на "Какой будет новая ядерная доктрина России"
  • 10.09 14:41
  • 0
Волонтер – это призвание
  • 10.09 09:00
  • 2
Какой будет новая ядерная доктрина России
  • 10.09 07:42
  • 2
Хоть в лепешку расшибись: Путин послал "Байкалу" сигнал, но самолет без двигателя даже по указу президента не взлетит