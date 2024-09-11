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Flotprom

В Германии разработали новое многоцелевое судно поддержки

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Немецкая судостроительная компания NVL Group раскрыла подробности концепции новых многоцелевых судов, которые смогут заменить в составе ВМС Германии вспомогательные суда класса "Тип-404".

Как сообщает Naval News, разработанную в сотрудничестве с отраслевыми партнерами, включая датскую компанию SH Defence, концепцию дизайна NTV 130 впервые представили в виде масштабной модели на выставке DALO Industry Days 2024, прошедшей в Копенгагене в конце августа.

Дизайн многоцелевого вспомогательного судна NTV 130, Германия

NVL Group


В немецком флоте насчитывается шесть вспомогательных судов "Тип-404", введенных в эксплуатацию в период с января 1993-го по ноябрь 1994 года, которые обеспечивают поддержку подводных лодок, быстроходные катеров и противоминных корабельных групп. Однако эти суда все сильнее устаревают для решения актуальных оперативных нужд.

Ожидается, что замена для этих судов снабжения будет выбрана и закуплена в рамках программы MUSE (Mittlere Unterstützungseinheit schwimmende Einheiten). Однако на данном этапе нет общедоступной информации о конкретных требованиях к проекту или предполагаемом названии.

В отсутствие официального запроса NVL Group в течение последних полутора лет активно разрабатывала концепцию NTV 130 как потенциального предложения для программы MUSE. При общей длине 142 метра и полном водоизмещении 14 тысяч тонн NTV 130 будет значительно больше, чем суда "Тип-404".

В пояснении NVL Group подчеркивается модульность и гибкость, что позволит новым судам быть многофункциональной платформой, настраиваемой под различные вспомогательные, логистические и тактические роли. К ним относится не только снабжение надводных и подводных сил, но и транспортировка механизированных оперативных подразделений с личным составом, медицинские миссии, командование и управление оперативным подразделением, поддержка спецопераций, а также постановка мин. Кроме того, проект NTV 130 предусматривает активное использование беспилотных систем – надводных, подводных и летательных. Ангар спроектирован под размещение одного многоцелевого вертолета типа NH90.

Суда NTV 130 рассчитаны на размещение до 120 двадцатифутовых контейнеров TEU, перемещение которых на борту обеспечивается интегрированной системой, разработанной совместно с SH Defence.

Оборудование для пополнения запасов в море расположено в средней части корпуса, а в кормовой части находятся дополнительные возможности для заправки.

В отличие от судов класса "Тип-404", которые в основном построены по коммерческим стандартам, NTV 130 предполагается строить по военным спецификациям, включая стандарты НАТО STANAG относительно защиты от ядерного, биологического, химического оружия и контроля повреждений.

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Страны
Германия
Продукция
NH90
Проекты
NATO
БПЛА
Ядерный щит
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