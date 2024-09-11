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Военное обозрение

«Российские бомбардировщики могут лучше «видеть» цели»: в немецкой прессе оценили дооборудование Су-34

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Источник изображения: topwar.ru

ВКС России получили от производителя очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Как указывается в немецком издании Flug Revue, сколько именно было поставлено самолетов, остается неизвестным. После вторжения на Украину официальные лица в России больше не приводят никаких цифр по этому поводу, а лишь говорят о «новой партии»:

Однако прошлый опыт подсказывает, что «партия» обычно состоит из двух самолетов.

Поясняется, что это уже третья поставка Су-34 в текущем году после апрельской и июньской. Исходя из этого, автор делает вывод, что на данный момент было передано 6 машин этого типа – столько же ВКС получили за весь 2023 год. Однако он полагает, что до конца этого года последует еще одна поставка, что укладывается в стратегию наращивания темпов выпуска Су-34.

Как отмечается, одновременно с увеличением производства бомбардировщиков осуществляется их дооборудование новыми разведывательными контейнерами, которые, по мнению автора, уже массово внедряются в воздушный флот. Речь идет о комплексе УКР [«Сыч»], который повышает точность распознавания и поражения целей.

Русские уже много лет работают над интеграцией радиоэлектронных блоков с Су-34, чтобы сделать самолет пригодным для тактической разведки. Сейчас этот проект, судя по всему, реализован и находится на стадии серийного производства

- говорится в немецкой прессе.

Как указывается, модульный контейнер УКР имеет три варианта: с мощной РЛС бокового обзора «Пика-М» (УКР-РЛ), с оптической камерой и ИК-сканером (УКР-ОЭ) и с аппаратурой радиотехнической разведки (УКР-РТ).

По словам автора, благодаря контейнеру УКР Су-34 обнаружил скопления техники ВСУ в лесах Курской области и в приграничной зоне на расстоянии до 150 км и уничтожил их ракетами класса «воздух-земля».

Хорошо замаскированные машины противника зачастую невозможно обнаружить обычным дронам с ИК-камерой. Модернизированный Су-34 решает эту проблему в кратчайшие сроки. Теперь российские бомбардировщики могут лучше «видеть» цели

- дается оценка в издании.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-34
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