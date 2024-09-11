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Известия.ru

Военный аналитик назвал учения «Океан-2024» ответом РФ и КНР на вызов США

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Военный аналитик Мингалев: «Океан-2024» стали ответом РФ и КНР на вызовы Запада

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Океан-2024» стали ответом РФ и КНР на вызовы США. Москва и Пекин демонстрируют мощь своих армий и готовность объединиться против общих угроз. Таким комментарием 10 сентября поделился с «Известиями» военный аналитик, политолог Вадим Мингалев.

«Это своего рода довольно серьезный ответ, некое показательное выступление Вооруженных сил РФ с привлечением Федеральной службы безопасности, Росгвардии, других ведомств и Китая. Это некий мобилизационный момент, который показывает странам Запада, в первую очередь США и Великобритании, мощь и величие России», — заявил он.

По словам эксперта, таким образом «сбывается страшный сон» Вашингтона об объединении РФ и КНР, против которого США бессильны. Так, китайский лидер Си Цзиньпин показывает, что не готов терпеть пощечины Вашингтона, который наращивает военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вмешивается в ситуацию вокруг китайского острова Тайвань, резюмировал собеседник издания.

«Си Цзиньпин этого не стерпел и четко идет по курсу, что именно Китай и Россия являются главными частями передела глобального мира. Я вижу, как брошена перчатка англо-саксонскому миру в лице этих больших, серьезных учений», — заключил Мингалев.

Учения «Океан-2024» в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей начались ранее в этот день и пройдут до 16 сентября включительно. В них будут задействованы более 400 боевых кораблей, подлодок, более 120 самолетов и вертолетов, а также более 90 тыс. личного состава.


От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая задействованы четыре боевых корабля и судно снабжения. Ранее активная морская фаза маневров отрядов кораблей ВМФ РФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прошла в период с 15 по 17 июля, церемония открытия состоялась 15 июля в китайском порту Чжаньцзян.


До этого, 12 июля, официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган отметил, что совместные учения военных России и Китая укрепят стратегическое сотрудничество между государствами.

Политолог Павел Фельдман в беседе с Известиями 15 августа указал на то, что США усиливают военные мощности в АТР с целью создания так называемого аналога НАТО на Востоке. По словам эксперта, Вашингтон хочет помешать стремительному возвышению Китая. Так, в последние месяцы США совместно с некоторыми странами АТР регулярно проводили военные учения.

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