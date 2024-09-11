Войти
Военное обозрение

Алаудинов: российская спецоперация перевернула представления о методах ведения боевых действий

398
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российская спецоперация коренным образом перевернула представления о методах ведения боевых действий. Теперь они становятся совершенно другими.

Такое заявление сделал журналистам агентства ТАСС командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

В ходе СВО существенно изменились формы и методы проведения боевых операций враждующими армиями.

Эта СВО поменяла вообще и формы, и методы ведения боевых действий

- отмечает военачальник.

Теперь стало невозможным ведение военных действий при помощи крупных бронетанковых соединений – такой способ стремительно и безнадежно устаревает. Да и скопление в одном месте значительного количества артиллерии и реактивных систем залпового огня неэффективно и даже опасно.

Все осознали, что поставить в одном месте огромное количество артиллерии, РСЗО и за счет этого выиграть там что-то невозможно

- считает Алаудинов.

С другой стороны, отмечает генерал, обстановка на фронтах спецоперации в значительной степени обусловлена действиями беспилотных летательных аппаратов. Именно на дроны, считает он, будет акцентироваться внимание в дальнейшем в армиях мира.

Несмотря на то, что стратегия и тактика современных действий стремительно меняется, российские военные демонстрируют быструю адаптацию к изменениям и высокий профессионализм. Они активно действуют на всех направлениях, в результате чего противник несет значительные потери в технике и живой силе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.09 17:25
  • 4520
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.09 11:31
  • 1
Китайский орбитальный аппарат Chang’e-6 переместился в точку Лагранжа
  • 11.09 11:22
  • 1
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 11.09 09:35
  • 0
Освобождение Донбасса – цель номер один
  • 11.09 08:27
  • 1
Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль"
  • 11.09 07:52
  • 1
"Президент принял решение": Шойгу рассказал о договоренностях Путина с Украиной
  • 11.09 07:47
  • 1
Песков: у РФ и Украины не было четких договоренностей об ударах по объектам энергетики
  • 11.09 06:28
  • 1
На пути к повышенной защищённости: превращение вездехода «Сармат-3» в бронемашину
  • 11.09 03:31
  • 0
О текущих задачах ВСУ в ходе СВО
  • 11.09 01:14
  • 0
Ответ на "«Т-72 заметно не хватает одной пары рук»: в словацком издании сравнили танк с Leopard 2A4"
  • 10.09 22:49
  • 1
Финский плацдарм: маневренное боевое применение
  • 10.09 21:15
  • 0
Ответ на "Какой будет новая ядерная доктрина России"
  • 10.09 14:41
  • 0
Волонтер – это призвание
  • 10.09 09:00
  • 2
Какой будет новая ядерная доктрина России
  • 10.09 07:42
  • 2
Хоть в лепешку расшибись: Путин послал "Байкалу" сигнал, но самолет без двигателя даже по указу президента не взлетит