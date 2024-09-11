Алаудинов: российская спецоперация перевернула представления о методах ведения боевых действий

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Российская спецоперация коренным образом перевернула представления о методах ведения боевых действий. Теперь они становятся совершенно другими.
Такое заявление сделал журналистам агентства ТАСС командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
В ходе СВО существенно изменились формы и методы проведения боевых операций враждующими армиями.
- отмечает военачальник.
Теперь стало невозможным ведение военных действий при помощи крупных бронетанковых соединений – такой способ стремительно и безнадежно устаревает. Да и скопление в одном месте значительного количества артиллерии и реактивных систем залпового огня неэффективно и даже опасно.
- считает Алаудинов.
С другой стороны, отмечает генерал, обстановка на фронтах спецоперации в значительной степени обусловлена действиями беспилотных летательных аппаратов. Именно на дроны, считает он, будет акцентироваться внимание в дальнейшем в армиях мира.
Несмотря на то, что стратегия и тактика современных действий стремительно меняется, российские военные демонстрируют быструю адаптацию к изменениям и высокий профессионализм. Они активно действуют на всех направлениях, в результате чего противник несет значительные потери в технике и живой силе.