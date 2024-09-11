Алаудинов: российская спецоперация перевернула представления о методах ведения боевых действий

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Российская спецоперация коренным образом перевернула представления о методах ведения боевых действий. Теперь они становятся совершенно другими.

Такое заявление сделал журналистам агентства ТАСС командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

В ходе СВО существенно изменились формы и методы проведения боевых операций враждующими армиями.

Эта СВО поменяла вообще и формы, и методы ведения боевых действий

- отмечает военачальник.

Теперь стало невозможным ведение военных действий при помощи крупных бронетанковых соединений – такой способ стремительно и безнадежно устаревает. Да и скопление в одном месте значительного количества артиллерии и реактивных систем залпового огня неэффективно и даже опасно.

Все осознали, что поставить в одном месте огромное количество артиллерии, РСЗО и за счет этого выиграть там что-то невозможно

- считает Алаудинов.

С другой стороны, отмечает генерал, обстановка на фронтах спецоперации в значительной степени обусловлена действиями беспилотных летательных аппаратов. Именно на дроны, считает он, будет акцентироваться внимание в дальнейшем в армиях мира.

Несмотря на то, что стратегия и тактика современных действий стремительно меняется, российские военные демонстрируют быструю адаптацию к изменениям и высокий профессионализм. Они активно действуют на всех направлениях, в результате чего противник несет значительные потери в технике и живой силе.