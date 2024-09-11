В Кремле оценили проведение странами НАТО учений параллельно с РФ

Учения, проводимые странами Североатлантического альянса после объявления российских учений «Океан-2024», — это обычная практика. Об этом 10 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это весьма и весьма распространенная практика проведения таких контручений, это часто встречается», — сказал Песков.

Ранее в этот день сообщалось, что Военно-морской флот (ВМФ) России приступил к проведению стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Океан-2024», которое продлится до 16 сентября включительно. В задачи учений входит проверка готовности командиров объединений и соединений ВМФ к руководству подразделениями, решению нестандартных задач, комплексному применению высокоточного оружия и современной техники. Кроме того, командованию предстоит расширять взаимодействие с флотами стран-партнеров для совместной работы в море.

Кроме того, в этот же день стало известно, что страны НАТО начали серию учений у границ России, которые продлятся до конца осени. Всего предполагается 12 учений, которые будут проводится по всей протяженности восточного фланга страны. В число стран, которые согласились участвовать в учениях, вошли Эстония, Финляндия и другие страны.