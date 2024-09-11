Войти
Известия.ru

В Кремле оценили проведение странами НАТО учений параллельно с РФ

336
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Учения, проводимые странами Североатлантического альянса после объявления российских учений «Океан-2024», — это обычная практика. Об этом 10 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.


«Это весьма и весьма распространенная практика проведения таких контручений, это часто встречается», — сказал Песков.

Ранее в этот день сообщалось, что Военно-морской флот (ВМФ) России приступил к проведению стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Океан-2024», которое продлится до 16 сентября включительно. В задачи учений входит проверка готовности командиров объединений и соединений ВМФ к руководству подразделениями, решению нестандартных задач, комплексному применению высокоточного оружия и современной техники. Кроме того, командованию предстоит расширять взаимодействие с флотами стран-партнеров для совместной работы в море.


Кроме того, в этот же день стало известно, что страны НАТО начали серию учений у границ России, которые продлятся до конца осени. Всего предполагается 12 учений, которые будут проводится по всей протяженности восточного фланга страны. В число стран, которые согласились участвовать в учениях, вошли Эстония, Финляндия и другие страны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Эстония
Проекты
NATO
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.09 17:25
  • 4520
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.09 11:31
  • 1
Китайский орбитальный аппарат Chang’e-6 переместился в точку Лагранжа
  • 11.09 11:22
  • 1
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 11.09 09:35
  • 0
Освобождение Донбасса – цель номер один
  • 11.09 08:27
  • 1
Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль"
  • 11.09 07:52
  • 1
"Президент принял решение": Шойгу рассказал о договоренностях Путина с Украиной
  • 11.09 07:47
  • 1
Песков: у РФ и Украины не было четких договоренностей об ударах по объектам энергетики
  • 11.09 06:28
  • 1
На пути к повышенной защищённости: превращение вездехода «Сармат-3» в бронемашину
  • 11.09 03:31
  • 0
О текущих задачах ВСУ в ходе СВО
  • 11.09 01:14
  • 0
Ответ на "«Т-72 заметно не хватает одной пары рук»: в словацком издании сравнили танк с Leopard 2A4"
  • 10.09 22:49
  • 1
Финский плацдарм: маневренное боевое применение
  • 10.09 21:15
  • 0
Ответ на "Какой будет новая ядерная доктрина России"
  • 10.09 14:41
  • 0
Волонтер – это призвание
  • 10.09 09:00
  • 2
Какой будет новая ядерная доктрина России
  • 10.09 07:42
  • 2
Хоть в лепешку расшибись: Путин послал "Байкалу" сигнал, но самолет без двигателя даже по указу президента не взлетит