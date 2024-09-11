Kongsberg и Patria модернизируют вертолеты Белл-412 ВС Норвегии

ЦАМТО, 10 сентября. Финская компания Patria примет участие в реализации проекта модернизации и сертификации вертолетов Белл-412 Вооруженных сил Норвегии.

Контракт на проведение модернизации Белл-412 был подписан Агентством по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (Norwegian Defense Materiel Agency – NDMA) и Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) в рамках действующего стратегического рамочного соглашения. Patria выступает в качестве субподрядчика KAMS.

Вертолеты Белл-412 эксплуатируются ВС Норвегии около 35 лет. В настоящее время ведутся работы по обеспечению того, чтобы флот Белл-412 обеспечивал поддержку операций ССО до принятия на вооружение новых вертолетов.

Как заявил министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам, норвежское правительство предусмотрело увеличение вертолетного парка в своем долгосрочном плане. Модернизация Белл-412 обеспечит их боеготовность до поставки новых вертолетов.

Планируется, что модернизация будет проводиться в два этапа для удовлетворения требований в области применения техники в гражданском и военном воздушном пространстве. Уже согласованный первый этап предполагает интеграцию современных решений в сфере гражданской связи и навигации. Второй этап будет посвящен решениям в области военной связи. Модификации разрабатываются и сертифицируются Patria в тесном сотрудничестве с NDMA и KAMS.

На первом этапе первые два модернизированных вертолета планируется поставить до лета 2025 года. Последующие модернизации будут по возможности проводиться во время планового технического обслуживания вертолетов.

На вооружении ВС Норвегии имеется 18 вертолетов Белл-412, размещенных на аэродромах "Рюгге" и "Бардуфосс". Они составляют тактический транспортный потенциал Министерства обороны для поддержки операций ССО и сухопутных войск.

Вертолеты поставлялись с конца 1980-х годов в варианте SP ("специального исполнения"). Позднее треть парка была модернизирована до варианта HP ("высокопроизводительные"), включая более мощную коробку передач. Помимо новой авионики и новых приборов, в реализуемом проекте может быть актуальна модернизация еще нескольких вертолетов до версии HP.