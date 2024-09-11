Западная пресса: ожидается передача ВСУ истребителей Gripen

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9 сентября 2024 года правительство Швеции объявило о 17-м пакете военной помощи Украине размером €,400,2 млн. С его учетом стоимость оказанной Стокгольмом поддержки ВСУ составляет €4,18 млрд.

В новый пакет вошли 40-мм снаряды для БМП CV90 (ранее передано 50 машин), камуфляж для гусеничных БТР Pansarbandvagn 302 (ранее было обещано поставить более 200 БТР), средства для приобретения беспилотников, ПЗРК RBS 70, противотанковые средства (ПТУР, гранатометы, мины), 6 катеров Stridsbåt 90 и прочая матчасть.

Особое внимание на себя обращает заявление о передаче ВСУ комплектующих для JAS 39 Gripen C/D на сумму €200 млн. Шведские власти объяснили этот дар следующим образом:

На данный момент передача JAS Gripen Украине не актуальна, так как это помешало бы внедрению F-16. Однако правительство продолжает работать над созданием условий для возможной поддержки Украины JAS 39 Gripen на более позднем этапе.

Как указывается, при создании версии JAS 39E используются комплектующие от JAS 39C/D. Чтобы не допустить демонтажа этого оборудования с действующих JAS 39C/D, Швеция передаёт его в дар Украине.

Со своей стороны отметим, что данный «подарок» выглядит как попытка Стокгольма «нагреть руки» на проводимой им модернизации истребителей Gripen до уровня JAS 39E. Швеция в любом случае не собиралась усовершенствовать весь парк JAS 39C/D до уровня E. Однако теперь доля машин, даже вернее некоторые комплектующие этой доли машин, будут считаться украинскими. А за это Стокгольму причитается компенсация из общеевропейского фонда мира.

То есть в итоге Украина получает во владение фрагменты истребителей (например, хвостовое оперение), а Швеция – средства для модернизации самолетов в интересах своих ВВС.

Однако в западной прессе имеются свои ожидания насчет этого «подарка»:

Это может указывать на подготовку к потенциальной будущей передаче этих самолетов Украине.