Песков: у РФ и Украины не было четких договоренностей об ударах по объектам энергетики

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, трудно себе представить возможность достижения каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия и Украина не достигали четких договоренностей насчет ударов по объектам энергетики. Об этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС на брифинге, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких четких договоренностей не было", - прокомментировал представитель Кремля заявления секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Тот рассказал о предложении Турции отказаться от ударов по энергетическим объектам и гражданскому флоту, которое предварительно было принято Москвой, но отвергнуто Киевом.

"Сейчас трудно себе представить возможность достижения каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области", - добавил Песков.