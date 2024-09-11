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ТАСС

Песков: у РФ и Украины не было четких договоренностей об ударах по объектам энергетики

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Сергей Булкин/ ТАСС

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, трудно себе представить возможность достижения каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия и Украина не достигали четких договоренностей насчет ударов по объектам энергетики. Об этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС на брифинге, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких четких договоренностей не было", - прокомментировал представитель Кремля заявления секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Тот рассказал о предложении Турции отказаться от ударов по энергетическим объектам и гражданскому флоту, которое предварительно было принято Москвой, но отвергнуто Киевом.

"Сейчас трудно себе представить возможность достижения каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области", - добавил Песков. 

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Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Шойгу Сергей
1 комментарий
№1
11.09.2024 07:47
Цитата, q
"Никаких четких договоренностей не было", - прокомментировал представитель Кремля заявления секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

Да всё уже Шойгу проговорил вслух и публично.
Цитата, q
«Турция нам предложила не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики, не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал: "Да, давайте, давайте мы такое решение примем", - рассказал секретарь Совбеза.

Пытаться это исправить, да ещё парнем, которому "люди верят на слово" затея так себе. Только дискредитирует власть ещё больше.

У Вас там левая нога не знает, что делает правая - или левая продолжает играть не за страну. И с этим уже пора что-то сделать.
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