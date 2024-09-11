ВМФ на "Океане-2024" изучит проведение спецопераций по блокировке террористов

Арктическая экспедиционная группировка Северного флота будет решать задачи по обеспечению военной безопасности объектов береговой инфраструктуры РФ в Арктике

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Группировка флота на учениях "Океан-2024" изучит возможные районы боевых действий, условия проведения специальных операций по уничтожению террористов. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в рамках учений "Океан - 2024" "Арктическая экспедиционная группировка Северного флота будет решать задачи по обеспечению военной безопасности объектов береговой инфраструктуры Российской Федерации в Арктике".

"Органы военного управления Северного флота отработают действия по управлению силами и войсками при организации обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры Арктического побережья Российской Федерации, защите объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учетом современного характера вооруженной борьбы на море. В ходе практических действий арктической группировки планируется изучение возможных районов боевых действий, условий применения разнородных сил (войск) флота, применения оружия и использования технических средств в Арктической морской зоне, а также проведение совместных специальных операций по изоляции районов действия террористов, их блокированию и уничтожению", - сказали там.