Песков заявил о плане ВС РФ по выдавливанию ВСУ из Курской области

По словам представителя Кремля, говорить публично о нем не стоит

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские военные имеют необходимые планы по выдавливанию ВСУ из Курской области, но о них не стоит говорить публично, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, есть ли временные рамки по выдавливанию ВСУ с российской территории.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, свыше 11,5 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.