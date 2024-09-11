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ТАСС

Группировку СФ развернули в восточных районах Северного Ледовитого океана

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Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота с учений в Арктике
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота с учений в Арктике.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

В ее составе действуют большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Арктическая группировка Северного флота (СФ) развернута в восточной части Северного Ледовитого океана в рамках учений "Океан-2024". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках стартовавшего сегодня стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" в восточных районах Северного Ледовитого океана развернута Арктическая экспедиционная группировка сил (войск) Северного флота", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в составе группировки действуют большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов".

Группировка флота на учениях изучит возможные районы боевых действий, условия проведения специальных операций по уничтожению террористов.

Учения проводятся в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева и станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в 2024 году.

В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. человек личного состава. 

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