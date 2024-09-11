Более 30 боевых кораблей Каспийской флотилии вышли в море в рамках учений "Океан-2024"

В Минобороны РФ уточнили, что в ходе учений экипажи кораблей отработают около 200 боевых упражнений

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 30 боевых кораблей и судов Каспийской флотилии вышли в море в рамках стратегических командно-штабных учений "Океан-2024". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан-2024", корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения задач по уничтожению надводных и воздушных целей "противника". Для отработки эпизода СКШУ в акватории Каспийского моря будет задействовано более 30 боевых кораблей и судов обеспечения вспомогательного флота: ракетный корабль "Дагестан", малые артиллерийские корабли "Астрахань" и "Волгодонск", малые ракетные корабли "Великий Устюг", "Град Свияжск" и "Углич", базовые тральщики "Магомет Гаджиев" и "Герман Угрюмов", противодиверсионные катера и рейдовые тральщики", - сообщили там.

В российском военном ведомстве уточнили, что в ходе учений экипажи кораблей отработают около 200 боевых упражнений, в числе которых: артиллерийские стрельбы из установок А190-01 "Универсал" и АК-306, задействовав три морских полигона в акватории Каспийского моря.

Об учениях "Океан-2024

В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, около 7 000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 000 личного состава.

Основными задачами стратегического командно-штабных учений "Океан-2024" являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений Военно-морского флота России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учений, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.