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Тактические уроки операций Армии Обороны Израиля в Cекторе Газы в 2023 году

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Армия Обороны Израиля
Армия Обороны Израиля.
Источник изображения: cast-store.ru

Центр анализа стратегий и технологий "ЦАСТ" продолжает публиковать материалы на тему Urban Warfare. В этот раз ЦАСТ нашел интересный материал под заголовком "Тактические уроки операций Армии Обороны Израиля в Cекторе Газы в 2023 году", выпущенный Royal United Services Institute (RUSI).

"Спектр боевых действий в условиях городской застройки вызывает постоянную озабоченность у профессиональных военных. И хотя условия ведения такого боя определяются прилегающей сельской местностью, перевод тактического успеха в оперативный часто зависит от способности успешно захватывать крупные населенные пункты."

Сотрудники Центра подготовили перевод этого материала для подписчиков блога и разместили на странице https://cast-store.ru/isr-gaza

Заходите и изучайте бесплатно! Полезного чтения!

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Израиль
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