Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая встретились в заливе Петра Великого для участия в СКШУ "Океан-2024"

ЦАМТО, 10 сентября. В акватории северной части залива Петра Великого состоялась встреча боевых кораблей ВМФ России и ВМС НОАК, принимающих участие в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Океан-2024".

От ВМС НОАК в учении задействованы три боевых корабля и судно снабжения.

При встрече корабли поприветствовали друг друга флагами расцвечивания.

В ходе переговоров по связи стороны обсудили ближайший план действий, сформировали совместный отряд кораблей и приступили к выполнению поставленных задач.

Группировки сил Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Китайской Народной Республики отработают совместные практические действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на Приморском направлении.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации соединения и объединения Военно-морского флота приступили к участию в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Океан-2024", которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проводятся в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации в 2024 году.

В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. личного состава.

Основными задачами стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.