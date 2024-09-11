Эксперт: атака ВСУ в Курской области едва ли изменит стратегическую картину конфликта

Председатель комиссии по вопросам национальной обороны парламента и бывший глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что риск эскалации и роста нестабильности в зоне военной операции на Украине возрастает с каждым днем

АНКАРА, 10 сентября. /ТАСС/. Действия Украины в Курской области вряд ли изменят стратегические перспективы конфликта. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам национальной обороны парламента и бывший глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"Проактивная позиция Украины в некотором смысле может сдержать Россию, но маловероятно, что наступление Украины на Курск изменит стратегическую картину конфликта. Военное присутствие России на Украине не изменилось, и она продолжает наступление на юге Украины, особенно в Донецкой области", - приводит слова Акара телеканал A haber. При этом он отметил, что риск эскалации и роста нестабильности в зоне конфликта на Украине возрастает с каждым днем, а нападение ВСУ на Курскую область расширило поле боя и создало угрозы ядерной безопасности.

"Турция считает, что призыв к переговорам способствует обеспечению фундаментальных интересов Украины. Турция в принципе поддерживает мирный план президента Украины Владимира Зеленского и готова провести мирные переговоры между Украиной и Россией. Между тем инициатива премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о миротворческой миссии также очень ценна", - сказал Акар.

Коснувшись темы антироссийских санкций, Акар отметил, что Турция принципиально присоединяется только к санкциям, утвержденным ООН, и не участвует в односторонних ограничениях. Он также добавил, что турецкая сторона принимает меры для того, чтобы действующие санкции против России не нарушались.

1 июля председательство в Совете ЕС на полгода перешло к Венгрии. 5 июля Орбан посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудил возможные пути урегулирования конфликта на Украине и начало переговоров о мире. Позднее премьер побывал в Пекине, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. До своего визита в Россию Орбан обсудил 2 июля в Киеве урегулирование конфликта на Украине с президентом этой страны Владимиром Зеленским.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, свыше 11,5 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 11 400 человек, а также 89 танков и 74 бронетранспортера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.