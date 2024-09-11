Войти
ТАСС

Эксперт: атака ВСУ в Курской области едва ли изменит стратегическую картину конфликта

368
0
0
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Председатель комиссии по вопросам национальной обороны парламента и бывший глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что риск эскалации и роста нестабильности в зоне военной операции на Украине возрастает с каждым днем

АНКАРА, 10 сентября. /ТАСС/. Действия Украины в Курской области вряд ли изменят стратегические перспективы конфликта. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам национальной обороны парламента и бывший глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"Проактивная позиция Украины в некотором смысле может сдержать Россию, но маловероятно, что наступление Украины на Курск изменит стратегическую картину конфликта. Военное присутствие России на Украине не изменилось, и она продолжает наступление на юге Украины, особенно в Донецкой области", - приводит слова Акара телеканал A haber. При этом он отметил, что риск эскалации и роста нестабильности в зоне конфликта на Украине возрастает с каждым днем, а нападение ВСУ на Курскую область расширило поле боя и создало угрозы ядерной безопасности.

"Турция считает, что призыв к переговорам способствует обеспечению фундаментальных интересов Украины. Турция в принципе поддерживает мирный план президента Украины Владимира Зеленского и готова провести мирные переговоры между Украиной и Россией. Между тем инициатива премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о миротворческой миссии также очень ценна", - сказал Акар.

Коснувшись темы антироссийских санкций, Акар отметил, что Турция принципиально присоединяется только к санкциям, утвержденным ООН, и не участвует в односторонних ограничениях. Он также добавил, что турецкая сторона принимает меры для того, чтобы действующие санкции против России не нарушались.

1 июля председательство в Совете ЕС на полгода перешло к Венгрии. 5 июля Орбан посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудил возможные пути урегулирования конфликта на Украине и начало переговоров о мире. Позднее премьер побывал в Пекине, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. До своего визита в Россию Орбан обсудил 2 июля в Киеве урегулирование конфликта на Украине с президентом этой страны Владимиром Зеленским.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, свыше 11,5 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 11 400 человек, а также 89 танков и 74 бронетранспортера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Китай
Россия
Турция
Украина
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
ООН
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.09 17:25
  • 4520
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.09 11:31
  • 1
Китайский орбитальный аппарат Chang’e-6 переместился в точку Лагранжа
  • 11.09 11:22
  • 1
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 11.09 09:35
  • 0
Освобождение Донбасса – цель номер один
  • 11.09 08:27
  • 1
Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль"
  • 11.09 07:52
  • 1
"Президент принял решение": Шойгу рассказал о договоренностях Путина с Украиной
  • 11.09 07:47
  • 1
Песков: у РФ и Украины не было четких договоренностей об ударах по объектам энергетики
  • 11.09 06:28
  • 1
На пути к повышенной защищённости: превращение вездехода «Сармат-3» в бронемашину
  • 11.09 03:31
  • 0
О текущих задачах ВСУ в ходе СВО
  • 11.09 01:14
  • 0
Ответ на "«Т-72 заметно не хватает одной пары рук»: в словацком издании сравнили танк с Leopard 2A4"
  • 10.09 22:49
  • 1
Финский плацдарм: маневренное боевое применение
  • 10.09 21:15
  • 0
Ответ на "Какой будет новая ядерная доктрина России"
  • 10.09 14:41
  • 0
Волонтер – это призвание
  • 10.09 09:00
  • 2
Какой будет новая ядерная доктрина России
  • 10.09 07:42
  • 2
Хоть в лепешку расшибись: Путин послал "Байкалу" сигнал, но самолет без двигателя даже по указу президента не взлетит