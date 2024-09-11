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Ступень американской ракеты развалилась на орбите

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Фото: Steve Nesius / Reuters
Фото: Steve Nesius / Reuters.

Верхняя ступень Centaur американской ракеты Atlas 5 развалилась на орбите

Отработавшая верхняя ступень Centaur американской тяжелой ракеты Atlas 5 развалилась на околоземной орбите. Об этом со ссылкой на данные компании Slingshot Aerospace, занимающейся созданием программного обеспечения, сообщает SpaceNews.

Centaur использовалась для выведения метеорологического спутника GOES-18 в марте 2018 года. По сведениям Slingshot Aerospace, на одном из снимков, сделанных 6 сентября, ступень выглядела целой, тогда как другом, полученном 16 минут спустя, на ее месте было зафиксировано облако из нескольких осколков.

По данным Slingshot Aerospace, всего отслеживается более 40 фрагментов разгонного блока Centaur, который находился на орбите с перигеем 7634 километра и апогеем 34 953 километра. В компании уверены, что находившаяся на этой орбите ступень не представляла опасности для других космических аппаратов.

Издание напоминает, что начиная с 2018 года произошедшее стало четвертым зафиксированным случаем разрушения верхней ступени ракеты Atlas 5.

Ранее Slingshot Aerospace заявила, что запуск 6 августа китайских спутников группировки Qianfan («Тысяча парусов»), которая должна стать аналогом американской системы Starlink, привел к образованию в околоземном пространстве более 50 фрагментов космического мусора.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Atlas V
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