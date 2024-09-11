Экс-посол США в СССР Мэтлок: Угроза ядерной войны на сегодняшний день высока, как никогда

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Мир стоит на грани ядерного апокалипсиса, продолжение конфликта США и России может привести к обмену ядерными ударами, этого исключать нельзя. Об этом заявил экс-посол США в СССР Джек Мэтлок.
Бывший американский дипломат ответил на несколько вопросов аналитического центра The international Schiller Institute, в том числе и о возможности ядерной войны. По мнению Мэтлока, вероятность перехода локального конфликта в мировой с применением ядерного оружия весьма высока, поскольку Россия воспринимает действия США и НАТО как угрозу национальной безопасности. На данный момент цена ошибки может быть фатальной. Пока еще не дошло до угроз ядерным оружием, но когда они прозвучат, будет уже поздно.
- заявил Мэтлок.
В годы холодной войны возникало несколько ситуаций, когда США и СССР находились на грани применения ядерного оружия, но их удалось предотвратить. Экс-посол надеется, что и в сегодняшней ситуации возобладает разум.
Напомним, что Россия приняла решение изменить свою ядерную доктрину из-за действий коллективного Запада, работы в этом направлении уже ведутся. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.