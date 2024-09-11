Экс-посол США в СССР Мэтлок: Угроза ядерной войны на сегодняшний день высока, как никогда

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Мир стоит на грани ядерного апокалипсиса, продолжение конфликта США и России может привести к обмену ядерными ударами, этого исключать нельзя. Об этом заявил экс-посол США в СССР Джек Мэтлок.

Бывший американский дипломат ответил на несколько вопросов аналитического центра The international Schiller Institute, в том числе и о возможности ядерной войны. По мнению Мэтлока, вероятность перехода локального конфликта в мировой с применением ядерного оружия весьма высока, поскольку Россия воспринимает действия США и НАТО как угрозу национальной безопасности. На данный момент цена ошибки может быть фатальной. Пока еще не дошло до угроз ядерным оружием, но когда они прозвучат, будет уже поздно.

Конечно, на данный момент мы находимся на опасной стадии, так как Россия рассматривает действия США и их союзников в НАТО как агрессивные шаги, которые ставят под угрозу национальную безопасность РФ. Я считаю, что любые попытки начать ядерную войну без официального ее объявления против сил [России], обладающих ядерными боеголовками, это безумно опасно

- заявил Мэтлок.

В годы холодной войны возникало несколько ситуаций, когда США и СССР находились на грани применения ядерного оружия, но их удалось предотвратить. Экс-посол надеется, что и в сегодняшней ситуации возобладает разум.

Напомним, что Россия приняла решение изменить свою ядерную доктрину из-за действий коллективного Запада, работы в этом направлении уже ведутся. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.