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ТАСС

Шойгу назвал основой инициатив по Украине стамбульский договор апреля 2022 года

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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

По словам секретаря Совбеза РФ, более 110 стран поддержало инициативу Бразилии и Китая по Украине

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 110 стран поддержало инициативу Бразилии и Китая по Украине, есть и другие предложения, но для России основой является стамбульский договор, завизированный Киевом в апреле 2022 года, сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

"Я думаю, что эта тема будет одна из основных. Разные инициативы были, в прошлом году приезжали страны Африки со своими инициативами, дальше - Бразилия и Китай, к ней присоединилось почти 110 стран, смотрят как это все. На столе много разных предложений, но заявление нашего президента, которое он сделал в МИД, основное", - сказал он в эфире канала "Россия 24", уточнив, что у России на столе стамбульское решение от апреля 2022 года

Он отметил, что стамбульские предложения всех устраивали и были завизированы украинской стороной. 

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Бразилия
Китай
Россия
Украина
Персоны
Шойгу Сергей
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