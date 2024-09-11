Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти

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Йеменские хуситы продолжают вести вполне успешные боевые действия против американской коалиции, поддерживающей Израиль. Накануне «воздушные силы» движения сбили очередной разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Американские ВВС потеряли над Йеменом уже девять беспилотников MQ-9 Reaper. Согласно имеющимся данным, седьмой БПЛА хуситы сбили в начале августа, а восьмой и девятый — в сентябре, причем уложились в семьдесят два часа. По данным движения «Ансар Алла», последний беспилотник был поражен над подконтрольной хуситам провинцией Саада на северо-западе Йемена. Он стал вторым за последние 72 часа и девятым с начала боевых действий в секторе Газа.

Наши средства ПВО сбили американский беспилотник модели MQ-9, когда он осуществлял враждебный шпионаж и боевые действия в воздушном пространстве провинции Саада,

— заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Подробностей поражения MQ-9 Reaper не приводится, но ранее «парни в тапках» использовали ракеты класса «земля — воздух» собственного производства, хотя возможен вариант и с иранскими ракетами. Ни для кого не секрет, что Тегеран поддерживает хуситов.

Американское военное командование пока никак не прокомментировало потерю сразу двух весьма дорогих и высокотехнологичных беспилотников.