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ТАСС

Алаудинов: СВО поменяла формы и методы ведения боевых действий

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Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.
Источник изображения: © Александр Река/ ТАСС

Ставка все больше делается на беспилотную авиацию, отметил командир спецназа "Ахмат"

КУРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Специальная военная операция (СВО) полностью поменяла формы и методы ведения боевых действйи, рассказал ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Эта СВО поменяла вообще и формы, и методы ведения боевых действий. То есть сегодня уже все поняли, что крупномасштабные танковые сражения, они невозможны. Все осознали, что поставить в одном месте огромное количество артиллерии, РСЗО, и за счет этого выиграть там что-то, тоже невозможно", - сказал Алаудинов.

Он пояснил, что в текущей оперативной обстановке ставка все больше делается на беспилотную авиацию. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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