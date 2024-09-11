ВМФ РФ начал стратегическое учение "Океан-2024" с участием более 400 кораблей и 90 тыс. военнослужащих

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Военно-морской флот России начал стратегическое учение "Океан-2024", оно пройдет в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях, заявили в Минобороны России во вторник.

"В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. личного состава", - говорится в сообщении Минобороны.

Стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Океан-2024" стартует 10 сентября и продлится до 16 сентября включительно, сообщает ведомство.

По официальной информации, "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся Главным командованием Военно-морского флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.

Ранее СМИ со ссылкой на Минобороны КНР сообщили, что китайские военные будут участвовать в российских стратегических учениях "Океан-2024".