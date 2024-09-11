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Военное обозрение

«У нас нет фрегатов с функционирующим оружием»: ВМС Норвегии отправили катер на «перехват» корабельной группы ВМФ РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Корвет Storm следит за корабельной группой ВМФ РФ

В настоящее время ВМФ РФ проводят учения «Океан» с привлечением свыше 400 кораблей, подлодок и прочих плавсредств. В рамках этих маневров одна из флотских групп действует вблизи Норвегии.

Корвет Storm следит за тремя кораблями российского Балтийского флота у западного побережья Норвегии. Мы внимательно отслеживаем все передвижения

- говорится в заявлении Минобороны страны.

Storm относится к классу «корветов» типа Skjold. Фактически это ракетные катера водоизмещением 274 тонны и длиной 47,5 метра. Они вооружены противокорабельной ракетой NSM, 76-мм скорострельной пушкой Otobreda и многозарядной системой Softkill от Rheinmetall (MASS) для защиты от ракетных угроз. Кроме того, катера проходят модернизацию, которая включает интеграцию радара SCANTER 6000.

Всего на вооружение ВМС Норвегии состоят 6 катеров данного типа. Однако в роли основной ударной силы должны выступать фрегаты класса Fridtjof Nansen и следовало ожидать, что на «перехват» российских кораблей отправятся именно они. На вооружении флота их было 5 единиц, но один затонул в 2018 году после попытки неудачной эвакуации из-за столкновения с нефтяным танкером.

По крайней мере его обломки стали пристанищем для рыб

- отмечается в норвежской прессе.

Остающиеся 4 фрегата фактически являются условно боеспособными.

Наши фрегаты не имели и не имеют оружия, работающего должным образом

- заявили в Госконтроле изданию Finansavisen.

Даже ангары для вертолетов используются в качестве тренажерного зала из-за отсутствия винтокрылых машин для кораблей.

Источник изображения: topwar.ru

Вертолетный ангар на фрегате

Также указывается на серьезные недостатки в техническом состоянии кораблей, нехватку запчастей и проблемы с обучением и комплектованием экипажей.

ВМС Норвегии рекомендуют отправить фрегаты на слом, поскольку они не отвечают сегодняшним задачам и не могут быть улучшены

- говорится в издании Klikk.

При этом фрегаты Fridtjof Nansen, строительством которых занималась испанская компания Navantia, служат сравнительно недолго, будучи введенными в строй в 2006-2011 годах. Сейчас Минобороны Норвегии подвергается острой критике за решение об их закупке.

Проект оказался успешным как с точки зрения затрат и качества, так и сроков

- заявлял Нильс Андреас Стенсёнс в 2010 году, когда был руководителем проекта по новым фрегатам.

Затем он стал главкомом ВМС, а с 2020 года возглавляет разведывательную службу страны.

Источник изображения: topwar.ru

Фрегат класса Fridtjof Nansen в сопровождении корветов типа Skjold

Как отмечается в издании, первый фрегат был сдан флоту в 2006 году, а спустя полгода корпус корабля начал покрываться ржавчиной. По словам экспертов по коррозии и окраске, Минобороны после этого должны были во всем разобраться.

Спешка с подготовкой фрегата была суматошной, пояснили в вооруженных силах Норвегии. А на испанской верфи возразили критикам, сославшись на то, что в Норвегии вы не найдете ни одного военного корабля, на котором не было бы ржавчины

- указывается в издании.

В настоящее время флоту приходится снимать детали с одного корабля, чтобы использовать их на другом. Но командование не унывает и намерено позиционировать военно-морскую мощь страны на мировой арене.

Норвежский фрегат войдет в состав авианосной группы под руководством Великобритании, которая отправится в Индо-Тихоокеанский регион в 2025 году

- говорится в недавней публикации на сайте Минобороны.

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