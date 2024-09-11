«У нас нет фрегатов с функционирующим оружием»: ВМС Норвегии отправили катер на «перехват» корабельной группы ВМФ РФ

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Корвет Storm следит за корабельной группой ВМФ РФ
В настоящее время ВМФ РФ проводят учения «Океан» с привлечением свыше 400 кораблей, подлодок и прочих плавсредств. В рамках этих маневров одна из флотских групп действует вблизи Норвегии.
- говорится в заявлении Минобороны страны.
Storm относится к классу «корветов» типа Skjold. Фактически это ракетные катера водоизмещением 274 тонны и длиной 47,5 метра. Они вооружены противокорабельной ракетой NSM, 76-мм скорострельной пушкой Otobreda и многозарядной системой Softkill от Rheinmetall (MASS) для защиты от ракетных угроз. Кроме того, катера проходят модернизацию, которая включает интеграцию радара SCANTER 6000.
Всего на вооружение ВМС Норвегии состоят 6 катеров данного типа. Однако в роли основной ударной силы должны выступать фрегаты класса Fridtjof Nansen и следовало ожидать, что на «перехват» российских кораблей отправятся именно они. На вооружении флота их было 5 единиц, но один затонул в 2018 году после попытки неудачной эвакуации из-за столкновения с нефтяным танкером.
- отмечается в норвежской прессе.
Остающиеся 4 фрегата фактически являются условно боеспособными.
- заявили в Госконтроле изданию Finansavisen.
Даже ангары для вертолетов используются в качестве тренажерного зала из-за отсутствия винтокрылых машин для кораблей.
Источник изображения: topwar.ru
Вертолетный ангар на фрегате
Также указывается на серьезные недостатки в техническом состоянии кораблей, нехватку запчастей и проблемы с обучением и комплектованием экипажей.
- говорится в издании Klikk.
При этом фрегаты Fridtjof Nansen, строительством которых занималась испанская компания Navantia, служат сравнительно недолго, будучи введенными в строй в 2006-2011 годах. Сейчас Минобороны Норвегии подвергается острой критике за решение об их закупке.
- заявлял Нильс Андреас Стенсёнс в 2010 году, когда был руководителем проекта по новым фрегатам.
Затем он стал главкомом ВМС, а с 2020 года возглавляет разведывательную службу страны.
Источник изображения: topwar.ru
Фрегат класса Fridtjof Nansen в сопровождении корветов типа Skjold
Как отмечается в издании, первый фрегат был сдан флоту в 2006 году, а спустя полгода корпус корабля начал покрываться ржавчиной. По словам экспертов по коррозии и окраске, Минобороны после этого должны были во всем разобраться.
- указывается в издании.
В настоящее время флоту приходится снимать детали с одного корабля, чтобы использовать их на другом. Но командование не унывает и намерено позиционировать военно-морскую мощь страны на мировой арене.
- говорится в недавней публикации на сайте Минобороны.