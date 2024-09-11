Британские стратегические подлодки проводят рекордное время в море

Британские стратегические атомные подлодки класса "Вэнгард" вынуждены проводить в море по шесть–семь месяцев из-за нехватки материальных и людских ресурсов у Королевского военно-морского флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Economist.

Издание отмечает, что в 2021 году миссия субмарины "Викториус" продолжалась рекордные 207 дней, а в 2023 году другой ракетоносец провел в море 195 дней. При этом, по сведениям издания, патрульные миссии американских подлодок, несущих стратегические ракеты, длятся в среднем 77 дней и никогда не превышали 140 дней.

Стратегическая атомная подлодка типа "Вэнгард", Великобритания Википедия

По словам опрошенных журналом экспертов и отставных военных, ситуация в британском флоте ухудшалась на протяжении долгого времени. В 1970-х годах британские субмарины выходили в море не более чем на два месяца, а еще три года назад этот срок составлял три–четыре месяца.

Вместе с тем британские многоцелевые атомные подлодки, в задачи которых входит сопровождение ракетоносцев типа "Вэнгард", в последнее время чаще простаивают в доках. Как пишет The Economist, ссылаясь на данные, полученные специалистами из открытых источников, ни одна из них не выходила в море уже в течение двух месяцев. Похожая ситуация наблюдалась и в прошлом году.

"Отслеживание перемещений российских подлодок в Северной Атлантике – задача, требующая участия нескольких игроков, – заявил изданию отставной капитан II ранга Том Шарп. – Наших атомных торпедных субмарин не видно. Королевский флот, скажем без обиняков, не справляется с поставленными перед ним задачами".

The Economist выделяет три основные причины сложившейся ситуации. Это устаревание подлодок класса "Вэнгард", которым нужен все более длительный ремонт, нехватка доков для обслуживания британских субмарин, а также нежелание моряков служить на подлодках, где они по полгода практически полностью отрезаны от внешнего мира.

В составе Королевского военно-морского флота находятся четыре АПЛ класса "Вэнгард", построенные в 1990-х годах. В 2016 году началась постройка головной стратегической АПЛ нового поколения "Дредноут". Ее рассчитывали ввести в строй в 2028 году, но сейчас сроки сдвинуты на начало 2030-х годов. Строительство второй такой субмарины, "Валиант", началось в сентябре 2019 года, а в феврале 2023 года состоялась резка стали для третьей АПЛ этого типа. Всего заказаны четыре стратегические субмарины нового поколения.

В октябре 2023 года Минобороны Великобритании заключило контракты на детальное проектирование многоцелевой атомной подводной лодки нового поколения с компаниями BAE Systems, Rolls-Royce и Babcock.