«Способен ставить помехи на расстоянии»: западные эксперты изучили конструкцию китайского самолета Y-9LG

Источник изображения: topwar.ru

Ранее «ВО» уже сообщало о том, что китайский самолет радиотехнической разведки Y-9LG принял участие в учениях, проходивших в Таиланде. Это позволило наблюдателям запечатлеть все внешние детали его конструкции. На основании этого западные эксперты изучили возможности этой машины.

Как указывается в издании Janes, под фюзеляжем в передней части самолета расположен радар с синтезированной апертурой SAR/GMTI, предназначенный для обнаружения движущихся наземных целей. В задней части под фюзеляжем находятся антенны, отвечающие за миссии ELINT – перехват каналов связи между радиоэлектронными средствами неприятеля, а также сигналов РЛС и других устройств.

В задней части машины, сбоку борта, размещен ESM/DF – радиопеленгатор для обеспечения РЭБ. Ранее он не встречался на модели KJ-200B, послужившей основой для Y-9LG.

Источник изображения: topwar.ru

Профиль внешней антенны указывает на способность постановки помех на большие расстояния. Y-9LG – это новая система специального назначения, созданная на базе транспортного самолета Shaanxi Y-8/Y-9

- говорится в издании.

В целом НОАК активно развивает флот самолетов, отвечающих за разведывательные миссии различного профиля и ведение радиоэлектронной борьбы. Украинский конфликт показал, что присутствие таких машин в небе способно значительно облегчить выполнение основной боевой задачи.