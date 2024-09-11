Немецкая пресса: Значительная часть поставленных Украине САУ PzH 2000 вышла из строя

Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия не имеет возможности применять на поле боя значительную часть поставленных ей западными странами самоходных гаубиц по причине отсутствия запчастей. Об этом сообщает Bild.

По данным немецкого издания, ссылающегося на источники, большинство САУ, поставленных Киеву Германией, Италией и Нидерландами, вышли из строя по причине износа стволов и отсутствия запасных частей. Как отмечают украинские военные, западные системы «технологичные», но они не приспособлены для ведения интенсивной стрельбы. Поэтому у значительной части самоходных гаубиц стволы пришли в негодность. Речь идет о немецких 155-мм САУ PzH-2000.

Это отличная система, но износ очень высокий. Через некоторое время мы сообщили о потребности в запасных стволах.

- приводит газета слова одного из украинских военных.

Как отмечается, проблема возникла не сейчас, а еще в 2022 году, но за последние два года ничего не поменялось. Германия поставляет небольшое количество новых стволов, что не дает возможности ввести в строй большую часть самоходных гаубиц. Причем дело не только в стволах, катастрофически не хватает и других запчастей.

Стоит отметить, что о проблемах с немецкими САУ пресса ФРГ начала писать еще летом 2022-го года. Как оказалось, интенсивность использования артиллерийских орудий украинскими войсками превышает «натовские максимальные нормативы в среднем в 3-4 раза», что приводит к выходу установок из строя. А проблема с запчастями существует с самого начала.