ВМС Пакистана приняли на вооружение два новых боевых корабля

ЦАМТО, 10 сентября. Командование ВМС Пакистана сообщило о принятии на вооружение корвета (P-280) "Бабур" класса MILGEM и патрульного корабля (F-273) "Хунайн" (Hunain) класса "Ярмук" второй партии.

Официальная церемония приемки состоялась 6 сентября на предприятии PN Dockyard Karachi. В мероприятии принял участие президент Пакистана Асиф Али Зардари.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку четырех разработанных в рамках программы MILGEM корветов класса "Ада" командование ВМС Пакистана заключило с возглавляемым ASFAT AS консорциумом турецких компаний в июле 2018 года. По оценкам, стоимость заказа составляет 1,5 млрд. долл. По два корабля будут построены в Стамбуле и в Карачи. Корветы предназначены для патрулирования территориальных вод, противолодочной борьбы, ведения разведки, противодействия терроризму, проведения поисково-спасательных операций.

Резка первой стали для головного корвета серии, (280) "Бабур", началась на предприятии Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле в сентябре 2019 года. Спуск на воду состоялся в августе 2021 года. Командованию ВМС Пакистана корвет (280) "Бабур" был передан на предприятии Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле 23 сентября 2023 года.

"Хунайн" станет третьим патрульным кораблем класса "Ярмук" на вооружении пакистанского флота. Контракт на строительство второй пары патрульных кораблей командование ВМС Пакистана, предположительно, заключило с компанией Damen в 2022 году. Строительство кораблей ведется на базе усовершенствованного проекта OPV-2600.

Церемония резки первой стали для "Хунайн" состоялась на верфи Damen Shipyards Galatн в Галаце (Румыния) 15 июля 2022 года, закладка киля состоялась в октябре 2022 года, а спуск на воду – в сентябре 2023 года. ВМС Пакистана "Хунайн" был передан на верфи компании Damen в Румынии 25 июля 2024 года.

Корабли класса "Ярмук" предназначены для повышения возможностей ВМС Пакистана по охране морских границ, противокорабельной борьбе и обеспечению ПВО, защите морских путей сообщения от пиратства и других угроз, патрулирования для обеспечения безопасности в регионе Индийского океана, проведения поисково-спасательных операций.