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ТАСС

Reuters: Белый дом передал Конгрессу засекреченный доклад о стратегии США по Украине

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Президент США Джо Байдена представляет Владимира Зеленского на церемонии закрытия мероприятия, посвященного Соглашению по Украине на саммите НАТО в Вашингтоне. 11 июля 2024 года
Президент США Джо Байдена представляет Владимира Зеленского на церемонии закрытия мероприятия, посвященного Соглашению по Украине на саммите НАТО в Вашингтоне. 11 июля 2024 года.
Источник изображения: © AP Photo / Stefan Rousseau/Pool Photo via AP

По данным агентства, законодатели пока не "имели возможности ознакомиться с ним"

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена передала Конгрессу США засекреченный доклад о стратегии Вашингтона в конфликте на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным одного из них, законодатели получили "долгожданный доклад" в понедельник и пока не "имели возможности ознакомиться с ним". Как отмечает Reuters, республиканцы в Конгрессе при согласовании в апреле запроса администрации Байдена на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, включающие в том числе средства на поддержку Украины, требовали от Белого дома среди прочего подготовить такой доклад к июню. Спустя "несколько недель после окончания срока" передачи доклада некоторые законодатели отмечали, что "рассмотрели бы блокирование дальнейшей помощи", пишет агентство.

10 апреля 17 членов обеих палат Конгресса США, в том числе сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо), ставший впоследствии напарником Дональда Трампа на предстоящих выборах, направили на имя главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг письмо с требованием отчитаться о том, сколько всего средств планируется выделить на военную поддержку Украины, опасаясь, что реальная сумма может быть значительно выше официальных данных. Авторами письма также выступили член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия), сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки), конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) и другие.

Законодатели требовали от администрации представить отчетность о том, какую сумму она "считает возможным потратить для реагирования на ситуацию на Украине", а также "списки счетов, с которых могут быть списаны средства". Кроме того, авторы обращения требовали от администрации Байдена пояснить, сколько всего запросов на дополнительное финансирование на поддержку Украины Белый дом "планирует направить в Конгресс" и назвать предполагаемые сроки передачи таких запросов.

В конце апреля Байден подписал утвержденный Конгрессом США пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает $61 млрд для Киева. Сразу после подписания этих законопроектов главой государства Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на $1 млрд.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта. 

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